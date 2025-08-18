Τι φοβάται η Ευρώπη από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και σπεύδει στην Ουάσιγκτον   

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εντύπωση έχει προκαλέσει η κινητοποίηση των Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Για την Ευρώπη το ουκρανικό ζήτημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αλλά η κίνηση να συνοδεύσουν έξι ηγέτες τον κ. Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον δείχνει κατά πολλούς μία μάλλον έντονη ανησυχία για τα όσα μπορεί να βγουν από τη συνάντηση αυτή.
Η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είναι άλλωστε καθόλου ικανοποιημένη από την υποδοχή που επεφύλαξε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ο κ. Τραμπ προ δύο 24ωρων στην Αλάσκα, ενώ και οι δηλώσεις από την αμερικανική πλευρά δεν παράγουν αισιοδοξία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Μάλιστα ο κ. Τραμπ ξεκαθάρισε ότι πρώτα θα δει τον κ. Ζελένσκι και μετά τους ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν.
Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνουν η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.
Φαίνεται ότι η «Συμμαχία των Προθύμων», όπως έχουν χαρακτηριστεί οι χώρες που στηρίζουν τον κ. Ζελένσκι, ανησυχεί ιδιαίτερα για τις σημερινές συνομιλίες για μια σειρά λόγων που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, το μέλλον της Ουκρανίας και τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα για τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι κύριες ανησυχίες της «Συμμαχίας των Προθύμων» αφορούν στα παρακάτω πεδία:
