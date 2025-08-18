search
ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 09:55

Τι φοβάται η Ευρώπη από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και σπεύδει στην Ουάσιγκτον   

18.08.2025 09:55
trump_zelensky_new_123

Εντύπωση έχει προκαλέσει η κινητοποίηση των Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Για την Ευρώπη το ουκρανικό ζήτημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αλλά η κίνηση να συνοδεύσουν έξι ηγέτες τον κ. Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον δείχνει κατά πολλούς μία μάλλον έντονη ανησυχία για τα όσα μπορεί να βγουν από τη συνάντηση αυτή.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είναι άλλωστε καθόλου ικανοποιημένη από την υποδοχή που επεφύλαξε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ο κ. Τραμπ προ δύο 24ωρων στην Αλάσκα, ενώ και οι δηλώσεις από την αμερικανική πλευρά δεν παράγουν αισιοδοξία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Μάλιστα ο κ. Τραμπ ξεκαθάρισε ότι πρώτα θα δει τον κ. Ζελένσκι και μετά τους ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν.

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνουν η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Φαίνεται ότι η «Συμμαχία των Προθύμων», όπως έχουν χαρακτηριστεί οι χώρες που στηρίζουν τον κ. Ζελένσκι, ανησυχεί ιδιαίτερα για τις σημερινές συνομιλίες για μια σειρά λόγων που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, το μέλλον της Ουκρανίας και τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα για τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κύριες ανησυχίες της «Συμμαχίας των Προθύμων» αφορούν στα παρακάτω πεδία:

  • Εδαφικές παραχωρήσεις: Φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να πιέσει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, κάτι που θεωρεί απαράδεκτο και επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί την ενδεχόμενη επίσημη παραχώρηση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, όπως η Κριμαία και μέρη της ανατολικής Ουκρανίας.
  • Αποδυνάμωση των εγγυήσεων ασφαλείας: Οι Ευρωπαίοι απαιτούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Αν ο Τραμπ υιοθετήσει τη ρητορική του Πούτιν ή κάνει υποχωρήσεις, ανησυχούν πως οι όροι ασφάλειας της Ουκρανίας θα αποδυναμωθούν.
  • Προηγούμενη εμπειρία διχόνοιας: Μια παρόμοια συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο εξελίχθηκε σε διπλωματικό δράμα, επιδεινώνοντας τη σχέση Τραμπ-Ζελένσκι και αφήνοντας την Ουκρανία εκτεθειμένη. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αποφύγουν την επανάληψη μιας τέτοιας καταστροφικής εξέλιξης, κάτι που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη θέση του Ζελένσκι και της Ευρώπης συνολικά στις διαπραγματεύσεις.
  • Αμφιβολίες για τη στάση Τραμπ: Η πρόσφατη «θερμή αγκαλιά» του Τραμπ προς τον Πούτιν ενίσχυσε τους φόβους ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τείνει να αποδεχθεί τις ρωσικές θέσεις, κάτι που θα εγκυμονούσε κινδύνους για την Ουκρανία και την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης. Ειδικά η άρνησή του για ανάκτηση της Κριμαίας και για ένταξη της Ουκρανίας στο NATO δημιουργεί ανασφάλεια.
  • Ενδεχόμενη υπονόμευση της ευρωπαϊκής ενότητας: Μια συμφωνία που θα επιβληθεί από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, χωρίς την ευρωπαϊκή συμμετοχή ή συναίνεση, θα μπορούσε να «σπάσει» την ευρωπαϊκή ενότητα και να υπονομεύσει τον κύκλο των ευρωπαϊκών ηγετών.

trump_zelensky_1808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία αφήνουν τον Ζελένσκι με μόνο κακές επιλογές

plevris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πλεύρης και ο Άρειος Πάγος

qantas new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρόστιμο μαμούθ στην Qantas για παράνομη απόλυση εργαζόμενων

