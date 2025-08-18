Ιταλία: Τραγωδία με δύο νεκρά βρέφη σε νοσοκομείο – Φόβοι ότι μολύνθηκαν από σαπούνι πιάτων

Δύο πρόωρα βρέφη, που το βάρος τους δεν ξεπερνούσε το ένα κιλό, κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα στο νοσοκομείο San Maurizio του Μπολτσάνο στην Ιταλία, μετά από σοβαρή λοίμωξη. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η μόλυνση προήλθε από απορρυπαντικό πιάτων που χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο και το οποίο αποσύρθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα βρέφη είχαν γεννηθεί στις 23 και 27 εβδομάδες κύησης αντίστοιχα και νόσησαν από το βακτήριο Serratia marcescens, ένα μικρόβιο που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο για άτομα με ιδιαίτερα ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα δύο νεογνά υπέκυψαν στις 12 και 13 Αυγούστου έπειτα από σήψη που προκάλεσε η λοίμωξη.

Ο μικροοργανισμός συνδέεται, σύμφωνα με τον ιατρικό διευθυντή της Υγειονομικής Αρχής Νότιου Τιρόλου, Josef Widmann, με το βιομηχανικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο.

«Η παρουσία αυτού του βακτηρίου δεν είναι μοναδική, καθώς αποτελεί συνεχή κίνδυνο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, όχι τόσο λόγω του τύπου του μικροβίου, αλλά λόγω της ιδιαίτερης ευπάθειας αυτών των μικρών ασθενών, λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος», ανέφερε ο διευθυντής του νοσοκομείου Pierpaolo Bertoli.

Όπως επιβεβαίωσε ο Widmann, όλα τα απορρυπαντικά πιάτων που χρησιμοποιούνταν στις δομές υγείας του Μπολτσάνο αποσύρθηκαν αμέσως.

Παράλληλα, η ιατρική διευθύντρια Δρ. Monika Zaebisch ανακοίνωσε ότι, μέχρι νεωτέρας, το νοσοκομείο δεν θα δέχεται για νοσηλεία άλλα πρόωρα νεογνά υψηλού κινδύνου.

Η Εισαγγελία του Μπολτσάνο εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει αυτοψίες στα δύο βρέφη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοί τους συνδέονται με παραλείψεις ή αμέλεια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

