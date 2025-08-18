search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 13:23

Ιταλία: Τραγωδία με δύο νεκρά βρέφη σε νοσοκομείο – Φόβοι ότι μολύνθηκαν από σαπούνι πιάτων

18.08.2025 13:23
baby_thermokoitida
αρχείου @Unsplash

Δύο πρόωρα βρέφη, που το βάρος τους δεν ξεπερνούσε το ένα κιλό, κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα στο νοσοκομείο San Maurizio του Μπολτσάνο στην Ιταλία, μετά από σοβαρή λοίμωξη. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η μόλυνση προήλθε από απορρυπαντικό πιάτων που χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο και το οποίο αποσύρθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα βρέφη είχαν γεννηθεί στις 23 και 27 εβδομάδες κύησης αντίστοιχα και νόσησαν από το βακτήριο Serratia marcescens, ένα μικρόβιο που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο για άτομα με ιδιαίτερα ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα δύο νεογνά υπέκυψαν στις 12 και 13 Αυγούστου έπειτα από σήψη που προκάλεσε η λοίμωξη.

Ο μικροοργανισμός συνδέεται, σύμφωνα με τον ιατρικό διευθυντή της Υγειονομικής Αρχής Νότιου Τιρόλου, Josef Widmann, με το βιομηχανικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο.

«Η παρουσία αυτού του βακτηρίου δεν είναι μοναδική, καθώς αποτελεί συνεχή κίνδυνο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών, όχι τόσο λόγω του τύπου του μικροβίου, αλλά λόγω της ιδιαίτερης ευπάθειας αυτών των μικρών ασθενών, λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος», ανέφερε ο διευθυντής του νοσοκομείου Pierpaolo Bertoli.

Όπως επιβεβαίωσε ο Widmann, όλα τα απορρυπαντικά πιάτων που χρησιμοποιούνταν στις δομές υγείας του Μπολτσάνο αποσύρθηκαν αμέσως.

Παράλληλα, η ιατρική διευθύντρια Δρ. Monika Zaebisch ανακοίνωσε ότι, μέχρι νεωτέρας, το νοσοκομείο δεν θα δέχεται για νοσηλεία άλλα πρόωρα νεογνά υψηλού κινδύνου.

Η Εισαγγελία του Μπολτσάνο εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει αυτοψίες στα δύο βρέφη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοί τους συνδέονται με παραλείψεις ή αμέλεια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

Διαβάστε επίσης

Νεκρός πυροσβέστης στην Ισπανία – Τεράστιες δασικές πυρκαγιές

Αυστραλία: Aναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε γήπεδο γκολφ (Video)

Γυναικοκτονία στην Κύπρο: 53χρονος κατηγορείται πως δολοφόνησε τη σύντροφό του – Μετά το έγκλημα προσπάθησε να αυτοκτονήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

simcha-rothman
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

starovas_kalokairiparea
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον»

gaza_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέα πρόταση για εκεχειρία παρέλαβαν οι διαπραγματευτές της Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 14:26
arxaio-theatro-dimitriados-volos
ADVERTORIAL

Υπουργείο Πολιτισμού: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025 – Δέκα πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η έβδομη εβδομάδα εκδηλώσεων, από 18 έως 24 Αυγούστου 2025

karpeta_kthve
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

simcha-rothman
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή – «Δεν θα επιτρέψουμε να σπείρουν τη διχόνοια»

1 / 3