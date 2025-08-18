Sky News: Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από την Ευρώπη να ετοιμαστεί για τριμερή συνάντηση με Πούτιν «εντός της εβδομάδας»

Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι «έτοιμοι για τριμερή συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μέσα στην εβδομάδα» σύμφωνα με το Sky News.

Η συνάντηση ωστόσο αναμένεται να προγραμματιστεί «εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά απόψε στην Ουάσινγκτον» κατά τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Το πού θα διεξαχθεί η τριμερής, δεν είναι ξεκάθαρο πάντως καθώς εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πούτιν από το Διεθνές Δικαστήριο.

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε ήδη τη Ρώμη για την τριμερή και ο Εμανουέλ Μακρόν τη Γενεύη.

Προτάσεις για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μιλούν και για τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι, ενώ αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Πάπας είχε προτείνει συνομιλίες στο Βατικανό. Από πλευράς Κρεμλίνου ωστόσο ανέφεραν πως στην Αλάσκα δεν συζητήθηκε θέμα τριμερούς συνάντησης.

