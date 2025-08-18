search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 14:41

Sky News: Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από την Ευρώπη να ετοιμαστεί για τριμερή συνάντηση με Πούτιν «εντός της εβδομάδας»

18.08.2025 14:41
POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
AP

Αμερικανοί διπλωμάτες ζήτησαν από Ευρωπαίους ομολόγους τους να είναι «έτοιμοι για τριμερή συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μέσα στην εβδομάδα» σύμφωνα με το Sky News.

Η συνάντηση ωστόσο αναμένεται να προγραμματιστεί «εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά απόψε στην Ουάσινγκτον» κατά τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία.

Το πού θα διεξαχθεί η τριμερής, δεν είναι ξεκάθαρο πάντως καθώς εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πούτιν από το Διεθνές Δικαστήριο.

Το βρετανικό δίκτυο αναφέρει ότι η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε ήδη τη Ρώμη για την τριμερή και ο Εμανουέλ Μακρόν τη Γενεύη. 

Προτάσεις για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μιλούν και για τη Βουδαπέστη και το Ελσίνκι, ενώ αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Πάπας είχε προτείνει συνομιλίες στο Βατικανό. Από πλευράς Κρεμλίνου ωστόσο ανέφεραν πως στην Αλάσκα δεν συζητήθηκε θέμα τριμερούς συνάντησης.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: «Απαραίτητοι 50.000 θάνατοι» στη Γάζα, λέει Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός

Ιταλία: Τραγωδία με δύο νεκρά βρέφη σε νοσοκομείο – Φόβοι ότι μολύνθηκαν από σαπούνι πιάτων

Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άξονας πέντε δράσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην Αχαΐα

white-house-12
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: Θα βγει λευκός καπνός από τον Λευκό Οίκο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:18
karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

1 / 3