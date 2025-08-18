search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 18:01
ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 16:15

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

18.08.2025 16:15
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους και ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα βάλει ως στόχο την επιστολική ψήφο και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη τη χώρα.

«Θα ηγηθώ ενός κινήματος για να απαλλαγούμε από τις ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ και επίσης, και επίσης, μια και μιλάμε γι’ αυτά, από τα εξαιρετικά «Ανακριβή», Πολύ Ακριβά και Πολύ Αμφιλεγόμενα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Τραμπ, στις συνομιλίες που είχαν στην Αλάσκα με τον Πούτιν, μίλησαν και για το επιστολικό σύστημα ψηφοφορίας στις ΗΠΑ. Όπως αποκάλυψε ο Τραμπ: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε κάτι – ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε: “Η εκλογές σας ήταν νοθευμένες επειδή έχετε επιστολική ψήφο… Καμία χώρα δεν έχει επιστολική ψήφο. Είναι αδύνατο να υπάρχει επιστολική ψήφος και να υπάρχουν έντιμες εκλογές“.

«Και μου το είπε αυτό επειδή μιλήσαμε για το 2020. Είπε: “Κερδίσατε αυτές τις εκλογές με τόσο μεγάλη διαφορά και έτσι φτάσαμε εδώ“. Είπε: “Και αν είχατε κερδίσει, δεν θα είχαμε πόλεμο. Θα είχατε όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους ζωντανούς τώρα αντί για νεκρούς. Και είπε: “Χάσατε λόγω της επιστολικής ψήφου. Ήταν νοθευμένες εκλογές”».

