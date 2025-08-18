Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι – Live όλες οι εξελίξεις

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό και την χωρίς ιστορικό προηγούμενο ευρωπαϊκή… ασπίδα του, με τις εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό να είναι στα «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, τους όρους της οποίας έθεσε ο Πούτιν στη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στόχος του είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και όχι η κλιμάκωσή του, ενώ από την πλευρά του ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί παραγωγικά για την ειρήνη». Ο Ουκρανός πρόεδρος όμως παρέμεινε αμετανόητος προσθέτοντας ότι «η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», ενώ σύμφωνα με το Fox News δήλωσε ότι είναι «αδύνατο» για το Κίεβο να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδος (1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για μια πρώτη χειραψία – φωτογραφία και θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Γύρω στις 22:00: αναμένεται η διευρυμένη συνάντηση με τις… «νταντάδες» του Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ακουλουθήσει συνέντευξη Τύπου. Θα παρευρεθούν στη σύνοδο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Θα είναι επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι ηγέτες για… ζυμώσεις με τον Ζελένσκι πριν τις συναντήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σημερινής συνόδου. Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής (σε ώρα Ελλάδας):

19:00: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις:

Νωρίτερα, ο Τραμπ πέταξε το μπαλάκι στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας «αν το θέλει», αλλά απέκλεισε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η φράση ερμηνεύεται ως πρόθεση πίεσης προς την Ουκρανία και επιβεβαιώνει ότι οι θέσεις του δεν ταυτίζονται με εκείνες των Ευρωπαίων, όπως συχνά υποστηρίζουν οι τελευταίοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, χωρίς να… ανοιξει μύτη και άφησε να εννοηθεί ότι κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου θα είναι η ετοιμότητα του Κιέβου να διαπραγματευτεί εδαφικές παραχωρήσεις.

Ουσιαστικά πρόκειται για πάγιες θέσεις της Μόσχας, που φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί ο Αμερικανός πρόεδρος, παίρνοντας αποστάσεις από την προσέγγιση του Κιέβου. Ο Τραμπ εγκατέλειψε και το αίτημα για κατάπαυση του πυρός μιλώντας για απευθείας συμφωνία ειρήνης, κάτι που επίσης λέει ο Πούτιν. Όλα αυτά ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει κάνει ήδη δηλώσεις περί «σοβαρών παραχωρήσεων» από τη μεριά της Μόσχας.

