ΗΠΑ: Σε φιάσκο εξελίσσεται η εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας – Αποχωρούν καλλιτέχνες λόγω «πολιτικής διάστασης»

Δύο από τους εννέα καλλιτέχνες που θα έδιναν σειρά συναυλιών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ απέσυραν τη συμμετοχή τους ενώ ένας τρίτος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει μεν, διαχωρίζοντας όμως τη θέση του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με μια μεγάλη, εχθρική προς το πρόσωπό του ανακοίνωση.

Την Τετάρτη, η επιτροπή που είχε αναλάβει τη διοργάνωση ανακοίνωσε τα ονόματα των τραγουδιστών και των συγκροτημάτων που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι περισσότεροι γνώρισαν στιγμές δόξας τον περασμένο αιώνα, όπως ο ράπερ Vanilla Ice, το συγκρότημα C+C Music Factory ή το πρώην ντουέτο Milli Vanilli (το ένα από τα δύο μέλη πέθανε το 1998).

Στη χώρα που συνεχίζει να παράγει τους μεγαλύτερους σταρ της μουσικής σκηνής, η επιλογή ονομάτων δεύτερης κατηγορίας προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, συχνά σαρκαστικών, στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολεμήσαμε στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, στον Εμφύλιο, σε δύο Παγκόσμιους, νικήσαμε τον φασισμό και τον κομμουνισμό (…) Και πώς θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια της αμερικανικής διαφορετικότητας; Με έναν αγώνα (Μεικτών Πολεμικών Τεχνών-ΜΜΑ) και τους Milli Vanilli», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο χρήστης @cturnbull1968, σε ένα μήνυμα που συνοψίζει τη γενική διάθεση.

Η έκπληξη ωστόσο είναι ότι δύο από τους καλλιτέχνες που ανακοινώθηκαν δήλωσαν αμέσως ότι δεν θα συμμετάσχουν. «Οι καλλιτέχνες δεν ενημερώθηκαν ποτέ για την πολιτική διάσταση της εκδήλωσης. Και παρά τις διαβεβαιώσεις των διοργανωτών ότι είναι μη κομματική, το περιοδικό Spin την περιγράφει ως υποστηριζόμενη από τον Τραμπ», ανέφερε ο ράπερ Young MC, γνωστός για το τραγούδι Bust A Move του 1989.

Ο τραγουδιστής και μουσικός Μόρις Ντέι, πρώην συνεργάτης του Πρινς, έγραψε στο Instagram ότι «σε αντίθεση με τις φήμες, ο Μόρις Ντέι και οι The Time (σ.σ. το συγκρότημά του) δεν θα λάβουν μέρος».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε, όταν ρωτήθηκε για τις αποχωρήσεις.

Ο Φρίντομ Ουίλιαμς, ο επικεφαλής του C+C Music Factory, με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, πολύ εχθρικό για τον Τραμπ και την πολιτική του, διέψευσε ότι είναι υποστηρικτής του. «Δεν έχω καμιά σχέση με τον Τραμπ, δεν με νοιάζει ο Τραμπ και η οικογένειά του», είπε. Παρ’ όλ’ αυτά, θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις επειδή αρνείται «να του υπαγορεύουν τι θα κάνει».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός πολέμιος του Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα εμφανιστεί στην Ουάσινγκτον στις 3 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία του φεστιβάλ Power to the People, μαζί με τους Foo Fighters και άλλους καλλιτέχνες.

Διαβάστε επίσης:

Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε πλαίσιο παράτασης της εκεχειρίας για 60 ημέρες – Αναμένεται έγκριση από Τραμπ και Χαμενεΐ

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο στρατός εκτόξευσε πυραύλους από το νότιο τμήμα της χώρας











