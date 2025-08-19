Νέα Αριστερά για ΕΛΒΟ: Ξεπούλημα στρατηγικών βιομηχανιών, υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας και μπίζνες Μητσοτάκη με Νετανιάχου

Την εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον Ισραηλινό όμιλο SK Group καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά επισημαίνοντας κάνοντας λόγο για «ξεπούλημα» της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που «υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας». Επιπλέον, τονίζει, δεν πρόκειται για απλό ξεπούλημα αλλά για μπίζνες Μητσοτάκη με το ακροδεξιό καθεστώς Νετανιάχου εν μέσω της επιχειρούμενης γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Είναι άλλη μία πράξη συνενοχής, λέει η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η πλήρης εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK Group δεν αποτελεί «επένδυση» αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανιών. Η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας.

Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει αυτή την πολιτική και δεσμεύεται να αγωνιστεί για τον δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικούς κλάδους, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη.

