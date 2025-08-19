search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.08.2025 16:53

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

19.08.2025 16:53
kyriakos_mitsotakis_new

Την ανάγκη εφαρμογής άμεσης εκεχειρίας στην Ουκρανία επεσήμανε κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι είναι θετικό που «υπάρχει πλέον η ορατότητα για τα επόμενα βήματα» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην επιχείρηση αποκλιμάκωσης.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι είναι θετικό βήμα μία πιθανή συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

1 / 3