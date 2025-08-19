search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
19.08.2025 12:19

Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια» (Video)

19.08.2025 12:19
plevris

O υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το νομοσχέδιο για τις απελάσεις μεταναστών των οποίων απορρίπτεται το άσυλο, που ψηφίζεται στα τέλη Αυγούστου, άφησε να εννοηθεί ότι οι τελευταίοι απολάμβαναν μέχρι τώρα προνομιακή μεταχείριση.

«Η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής ασύλου έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά», σχολίασε στο MEGA.

«Την ψηφίσαμε μόνοι μας, χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Έχει ένα τρίμηνο χρονικό πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνδέεται και με την περίοδο που οι ροές μπορεί να είναι πολύ αυξημένες λόγω του καιρού, άρα ήταν πλήρως τεκμηριωμένη.

«Από εκεί και πέρα να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια», συμπλήρωσε.

«Τους κόβουμε όλα τα προνόμια και ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή…Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», είπε.

