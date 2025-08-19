Φόβο και πανικό «διαβάζει» στις κινήσεις Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ – Βάζουν μπρος την προετοιμασία για ΔΕΘ

«Φόβο» και «πανικό» βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρωθυπουργικό «στρατόπεδο» λόγω δημοσιευμάτων που μιλούν για «αποκατάσταση» του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη, με επιστροφή στο Μαξίμου, αλλά κι εκείνων περί αλλαγής του εκλογικού νόμου.

«Πέρα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη – Βελόπουλου που αδιαμφισβήτητα δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία» σχολίασε χθες χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, «διαβάζουμε ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται την τυπική επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του». «Άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου» εκτιμά η Κουμουνδούρου θυμίζοντας ότι προ τριών ετών «ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ευσταθούν όσα ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό, δείχνουν ότι «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του». Η κυβέρνηση «δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της» λέει η Κουμουνδούρου.

«Ανεπίστρεπτη πτώση»

Την Κυριακή προηγήθηκε το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κ. Ζαχαριάδη ο οποίος κάλεσε τον πρωθυπουργό να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται» και ότι «δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης, δείχνοντας την ανάγνωση που κάνει η Κουμουνδούρου για την κατάσταση της κυβέρνησης.

Μέχρι όμως να έρθει ο Σεπτέμβριος, ο πρωθυπουργός να κάνει τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ και ν’ αρχίσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν το πολιτικό κλίμα, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και άλλο ένα καλοκαίρι με πυρκαγιές και ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται στη δική του προετοιμασία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει επιστρέψει στην Κουμουνδούρου και εντός εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει νέα σύσκεψη για τη ΔΕΘ (είχε πραγματοποιηθεί μία ακόμη την πρώτη βδομάδα του μήνα) με τους αρμόδιους τομεάρχες βουλευτές (Οικονομικών, Ανάπτυξης, κλπ.) και τους αντίστοιχους επικεφαλής τμημάτων, ώστε να παρουσιάσουν στον πρόεδρο του κόμματος τις προτάσεις τους για το πλαίσιο που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση.

Στις προτεραιότητες είναι η οικονομία και δη η ακρίβεια στο ρεύμα και στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στα σχολικά είδη (Σεπτέμβριος έρχεται), η στεγαστική κρίση, αλλά και η υγεία (όπως φάνηκε και από την έντονη αντίδραση Φάμελλου στην ανάρτηση Μητσοτάκη για το ΕΣΥ). Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι συναντήσεις του προέδρου με τους παραγωγικούς φορείς ώστε ως το τέλος του μήνα να ολοκληρωθεί η εικόνα των όσων θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ, στην ομιλία του στις 10 Σεπτεμβρίου αλλά και την συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όταν ανοίξει η Βουλή και στην πρώτη διάσκεψη των προέδρων που θα συγκληθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένος να επαναφέρει το αίτημα για σύσταση προανακριτικής με το επιχείρημα ότι στη διαδικασία του Ιουλίου υπήρξε σαφής παραβίαση εκ μέρους της κυβέρνησης. Επιπλέον, από την Κουμουνδούρου διαμηνύουν ότι θα πάρουν πρωτοβουλίες για τις φωτιές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δε θα αφήσουν – γενικότερα- τίποτα από συνέβησαν μες το καλοκαίρι να ξεχαστεί.

