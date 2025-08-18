search
18.08.2025 16:32

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα «ανθρώπινο ΕΣΥ»

18.08.2025 16:32
perissos-kke-ktirio

«Η προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα ”ανθρώπινο ΕΣΥ” μόνο προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί για τους χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι καθημερινά βιώνουν την ταλαιπωρία και τις ελλείψεις, με τις ιδιωτικές πληρωμές για εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα κάθε χρόνο να αυξάνονται», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «τα ”δωρεάν προληπτικά τεστ” αφορούν λίγες μόνο κατηγορίες και δεν αναιρούν το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει διαλυμένη, ενώ, αν κάποιος διαγνωστεί, αρχίζει ο Γολγοθάς σε ποια δομή θα απευθυνθεί για παρακολούθηση ή αντιμετώπιση». Επιπλέον τονίζει ότι «τα ”απογευματινά χειρουργεία” αποτελούν έναν ακόμα μηχανισμό ιδιωτικοποίησης και μετακύλισης του κόστους στους ασθενείς, οι οποίοι θα πληρώνουν για να χειρουργηθούν πιο γρήγορα». Ακόμη σημειώνει ότι «οι ”αξιολογήσεις μέσω SMS” από τους ασθενείς αποτελούν μία ακόμα επικοινωνιακή απάτη, η οποία έχει στόχο τη συγκάλυψη των διαχρονικών πολιτικών της που είναι η πηγή των προβλημάτων στην υγεία». «Και επιτέλους», σχολιάζει το ΚΚΕ, «ας σταματήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού ως προσφορά του Υπουργείου».

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει.

