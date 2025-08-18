search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 11:02

Κικίλιας: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση» (video)

18.08.2025 11:02
kikilias_1808_1920-1080_new

«Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου.

«Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση.

Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, με στόχο:

  • Βελτίωση εκπαιδευτικών δομών
  • Απλούστευση διαδικασιών
  • Μείωση γραφειοκρατίας
  • Ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο φοίτησης

Στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο».

Διαβάστε επίσης:

Το συγγραφικό καλοκαίρι του Τσίπρα και τα επίμονα σενάρια για το νέο κόμμα

ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ – Οικονομία, κράτος και θεσμοί

Ουκρανία: Με το βλέμμα στις ΗΠΑ (και) η Αθήνα – Τι περιμένει και τι φοβάται από τη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:36
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

1 / 3