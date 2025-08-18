Κικίλιας: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου.
«Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση.
Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, με στόχο:
Στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο».
