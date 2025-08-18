Το συγγραφικό καλοκαίρι του Τσίπρα και τα επίμονα σενάρια για το νέο κόμμα

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για την πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και μέσα στο βαθύ καλοκαίρι, σενάρια τα οποία λαμβάνουν ως δεδομένο ότι ο κύβος για έναν νέο πολιτικό φορέα έχει ριφθεί, οι διεργασίες έχουν αρχίσει, αλλά αναζητείται ο κατάλληλος πολιτικός χρόνος.

Υπάρχουν τις τελευταίες μέρες σενάρια και πληροφορίες ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει κόμμα ως τα Χριστούγεννα, ενώ άλλα τοποθετούν την όποια κίνησή του ως τις αρχές της άνοιξης του 2026 κι επίσης παλιότερα σενάρια μιλούσαν για Οκτώβριο.

Επιπλέον η είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, μια μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, ενίσχυσε την εικόνα ότι από Σεπτέμβριο θα συνεχίσει δυναμικά τις πολιτικές παρεμβάσεις του, που τον φέρνουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και των πολιτικών συζητήσεων.

Οι όλο και πιο πυκνές παρεμβάσεις του με στόχο την κυβέρνηση και μηνύματα για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κινήματος στην κοινωνία, δημιουργούν την αίσθηση της καλλιέργειας του εδάφους για την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα σε ρόλο πρωταγωνιστικό.

Από την Αμαλίας επιμένουν να διαψεύδουν τα περί δημιουργίας νέου κόμματος και συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι είναι επικεντρωμένος στη συγγραφή του βιβλίου του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο (το ζήτημα του εκδοτικού οίκου εκκρεμεί).

Πρώτα το βιβλίο

Η έκδοση του βιβλίου πάντως θεωρείται κρίσιμος κρίκος στην όποια αλυσίδα κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού, στο βαθμό που εκλαμβάνεται ως κίνηση με στόχο την προετοιμασία της κοινής γνώμης.

Προς το παρόν, όμως, εκτιμάται ότι δεν έχει επιλύσει ουσιώδη ζητήματα, από το πώς θα χειριστεί τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, έως την επιλογή προσώπων και το πολιτικό αφήγημα.

Εξ ου και τα σενάρια που μιλούσαν για φθινόπωρο έχουν υποχωρήσει έναντι αυτών που δείχνουν στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου, σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση του βιβλίου.

Το κλίμα περί επιστροφής Τσίπρα, τροφοδοτείται και από τα πολιτικά δεδομένα, δηλαδή την μεγάλη φθορά που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά, τα οποία γεννούν ερωτηματικά περί πρόωρων και περί του αν θα εμφανιστεί αντίπαλο δέος αφού η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να καταφέρνει να συσπειρώσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Μετά τις φωτιές σε όλη τη χώρα για ένα ακόμη καλοκαίρι με νέα χαρακτηριστικά (αφού φθάνουν ως τον οικιστικό ιστό πόλεων), τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συσσώρευση σκανδάλων, τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και το ερώτημα όλων είναι αν θα υπάρξει φρένο με τα οποία επιδόματα σκοπεύει να «τάξει» ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ.

Υπό αυτό το πρίσμα πολλοί θέλουν να αναδυθεί γρήγορα μια απάντηση και ποντάρουν στον Α. Τσίπρα ανεξαρτήτως των δικών του σχεδιασμών και ρυθμών.

Ο πρώην πρωθυπουργός πάντως, αν κι εφόσον τρέχει στο παρασκήνιο προετοιμασία νέου κόμματος, παρά τις διαψεύσεις, λογικά θα περιμένει ν’ ακούσει τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά και να δει τις δημοσκοπήσεις της νέας πολιτικής σεζόν, από τα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου και ύστερα. Και για να διαπιστώσει αν όντως καταγράφεται φθορά της κυβέρνησης, και σε τι βαθμό. Αλλά και για να δει αν το δυνητικό κόμμα του ενισχύεται στις τάσεις της κοινής γνώμης.

