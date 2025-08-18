ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ – Οικονομία, κράτος και θεσμοί 

Το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβάζει πάρα πολύ τις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία.

«Εναλλακτικό σχέδιο»

Δεν χωράει αμφιβολία πως η διάθεση του αρχηγού του Κινήματος είναι να δείξει πως έχει εναλλακτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η προεδρική αυτή προσέγγιση θα κορυφωθεί ακόμα περισσότερο καθώς, όπως έγραψε το ρεπορτάζ του «Ποντικιού» στο τελευταίο φύλλο, το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη δε θα αφορά μόνο την οικονομία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κράτος και τους θεσμούς.

Όσον αφορά το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αυτό συνοψίζεται και στο εξής μήνυμα που εκπέμπεται από την Χαριλάου Τρικούπη: «ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, που αγωνίζεται να γίνει αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη προόδου, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε ρηξικέλευθες προτάσεις, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς».

Η προσωπογεωγραφία

Επειδή στην πολιτική τα πρόσωπα έχουν ειδικό βάρος αξίζει να αναφθερί πως ανάμεσα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που καταρτίζουν το κυβερνητικό σχέδιο είναι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ κομβικό ρόλο έχει και ο Λευτέρης Καρχιμάκης ως επικεφαλής της επιτροπής προγράμματος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα του προγράμματος είναι και ο Σταύρος Μπένος, ο οποίος, σε συνεννόηση με τον Ανδρουλάκη και τη Διαμαντοπούλου, θα παραδώσει στον αρχηγό του Κινήματος ένα σχέδιο συνολικό για το κράτος.

Εκτός από τη ΔΕΘ, στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν και για το συνέδριο, το οποίο δεν αποκλείεται να γίνει και στις αρχές του 2026, παρά τις πρώτες πληροφορίες που το ήθελαν για το φθινόπωρο. Το σίγουρο είναι ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), με επικεφαλής τον Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Ο κομματικός μηχανισμός δουλεύει και για τη γενέθλια εκδήλωση του Κινήματος, όπου ο Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων θα ανακοινώσει και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, που αποτελεί και το απόλυτο στοίχημα όχι μόνο για το κόμμα, αλλά και για τη χώρα.

