Κυβερνητικά αδιέξοδα: Σενάρια ξαφνικά για αλλαγή του εκλογικού νόμου – Αντιδρά η αντιπολίτευση

Πολιτική κόντρα, αλλά κυρίως αναλύσεις και ερωτήματα για τα κυβερνητικά αδιέξοδα και πώς θα τα αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλούν οι πληροφορίες ότι το Μαξίμου εξετάζει αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Τα σενάρια που δημοσιεύει η «Καθημερινή» για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει ο νόμος ώστε να γίνεται πιο εφικτή η αυτοδυναμία, είναι ενδεικτικά των σκέψεων στην κυβέρνηση. Και προφανώς προκύπτουν – στοπ βαθμό που πράγματι απηχούν τις διαθέσεις και τις αγωνίες των επιτελών του πρωθυπουργού, από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η ΝΔ: Οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 23% με 25% το πολύ, με το ψυχολογικό κατώφλι του 30% να είναι πολύ μακριά.

Ουσιαστικά τίποτα δεν πάει καλά για την κυβέρνηση και γι’ αυτό αναζητούνται «σωσίβια». Στόχος είναι να χαμηλώσει το όριο της αυτοδυναμίας, ώστε να εμφανιστεί η ΝΔ ως μία δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση της χώρας – και πάλι μόνη της.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, ενώ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς με αρνητική διάθεση και προβληματισμό.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου μπορεί να φέρει ένα συνολικό κλίμα συνεννόησης και σταθερότητας και με βάση τις προτάσεις που εξετάζονται στο τραπέζι, διαμορφώνονται ομαλές λύσεις, όπως λένε.

Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής:

1) Ο νόμος της απλής αναλογικής, που έχει ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί, οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σταθερότητα, ούτε να προσφέρει κυβερνησιμότητα.

2) Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η κουλτούρα συνεργασιών, άρα τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας είναι μάλλον ουτοπικά.

3) Ακόμα και αν η Ν.Δ. αφαιρέσει από τη χώρα να οδηγηθεί σε νέα εκλογική περιπέτεια, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες.

4) Είναι μια αλλαγή που εν πολλοίς θα αποδεχθεί και η ίδια η κοινωνία, καθώς υπάρχει κόπωση από την εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή: «Δεν πάμε σε συνεχείς εκλογές, χρειάζεται σταθερότητα».

Eξετάζονται τρία σενάρια:

1. Να επανέλθει ο λεγόμενος «νόμος Παυλόπουλου», που ίσχυε πριν από την αλλαγή που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπει μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα λάβει. Και με τα ποσοστά της Ν.Δ. να βρίσκονται κάτω από το 30% και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό να μην διαφαίνεται ότι το 25% θα είναι σίγουρο στις επόμενες εκλογές, οι υποστηρικτές της επαναφοράς σε αυτό το σύστημα επισημαίνουν: «Όποιος είναι πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση», λέει ένας εξ αυτών.

2. Ένα δεύτερο σενάριο προκρίνει την παροχή μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα εάν η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι σημαντική, μεγαλύτερη του 8%. Φαίνεται ότι ακριβώς η πολύ ρευστή κατάσταση που διαμορφώνεται και η ασάφεια που τη συνοδεύει, κάνει τους υποστηρικτές αυτής της πρότασης να λιγοστεύουν.

3. Μια ενδιάμεση λύση είναι να παραμείνει το 25% ως βάση για την παροχή των εδρών και να μειωθεί το ποσοστό για τις επιπλέον έδρες, που όπως προαναφέρθηκε τώρα είναι 0,5% για κάθε έδρα. Αν πέσει, για παράδειγμα, στο 0,3%, ο πήχυς της αυτοδυναμίας θα μειωθεί σημαντικά.

Στη συζήτηση μπαίνει, επίσης, η πρόταση για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή για τα μικρότερα κόμματα, από το 3% που είναι σήμερα, στο 5%. Μια τέτοια αλλαγή θα αυξήσει το ποσοστό που αθροίζουν τα εκτός Βουλής κόμματα και το οποίο επίσης επηρεάζει τον πήχη αυτοδυναμίας αντιστρόφως ανάλογα: όσο το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων αυξάνεται, ο πήχης αυτοδυναμίας χαμηλώνει.

Να σημειωθεί ότι με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα, εφόσον συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 25%, παίρνει μπόνους 20 εδρών και μία έδρα επιπλέον για κάθε 0,5% παραπάνω ποσοστό, μέχρι τη συμπλήρωση 50 εδρών συνολικά. Δηλαδή, για να πάρει και τις 50 έδρες, το πρώτο κόμμα πρέπει να συμπληρώσει ποσοστό 40%.

Ζαχαριάδης: Η ΝΔ εργαλειοποιεί τους θεσμούς

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, γράφει: «Κύριε Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

