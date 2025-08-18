search
18.08.2025 18:16

Επίθεση Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Προσπαθεί να δικαιολογήσει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ

18.08.2025 18:16
sokratis_famellos_new

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ, εξαπολύει με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πιο αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο  ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.

Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις. 

Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική «αριστεία»;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;

Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει «συμμορία», οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.

Για αυτά έχει κάτι να μας πει;».

