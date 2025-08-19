search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.08.2025 10:19

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης – Tι θα συζητηθεί

19.08.2025 10:19
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για το Ουκρανικό θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Αρχικώς ο πρωθυπουργός, στις 12:30, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Ακολούθως, στις 14:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Οι ηγέτες της Ευρώπης θα αποτιμήσουν τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ενώ θα καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Επίσης θα ενημερωθούν από τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας που ήταν παρόντες σε όσα έγινα χθες στον Λευκό Οίκο για το τί ακριβως διαμείφθηκε μεταξύ των παρευρισκόμενων

ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

ΘΕΑΤΡΟ

Dog Tags: Η διαφορετική παράσταση που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

MEDIA

Netflix: Παράγγειλε δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αγγλικής αστυνομικής σειράς «Dept Q»

MEDIA

«House Of Guinness»: Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» παρουσιάζει την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

