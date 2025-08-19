Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης – Tι θα συζητηθεί

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για το Ουκρανικό θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Αρχικώς ο πρωθυπουργός, στις 12:30, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Ακολούθως, στις 14:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Οι ηγέτες της Ευρώπης θα αποτιμήσουν τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ενώ θα καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Επίσης θα ενημερωθούν από τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας που ήταν παρόντες σε όσα έγινα χθες στον Λευκό Οίκο για το τί ακριβως διαμείφθηκε μεταξύ των παρευρισκόμενων

