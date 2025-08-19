search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα

19.08.2025 06:35

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει να «κλείσει» σύντομα τα ψηφοδέλτια του κόμματος 

19.08.2025 06:35
androulakis kalpi ekloges

Σε έντονη επιθετική γραμμή για την αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος αλλά και της ανάδειξης της ανικανότητας του Μαξίμου θα κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό – και με γνώμονα πως υπάρχουν σενάρια για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών – στην Χαριλάου Τρικούπη προχωρούν σταδιακά και στην ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων. 

Γιατί από τώρα τα ψηφοδέλτια 

Σύμφωνα με πληροφορίες του topontiki.gr ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει από τώρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν συγκροτηθεί τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Έχει ζητήσει μάλιστα να επιταχυνθούν οι διεργασίες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιθυμία του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει πως ο Πρόεδρος του Κινήματος δεν αποκλείεται στις αρχές του φθινοπώρου να ανακοινώσει την επιτροπή ψηφοδελτίων, προκειμένου να μην βρεθεί όλος ο οργανισμός προ εκπλήξεων, καθώς δεν είναι λίγα τα στελέχη εκείνα που βλέπουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπό το βάρος των σκανδάλων θα μπορούσε να αναζητήσει διέξοδο μέσω των εκλογών. 

Ο πονοκέφαλος του Ανδρουλάκη

Την ίδια ώρα είναι σχεδόν βέβαιο πως ο αρχηγός του Κινήματος θέλει να δώσει τέλος στον πονοκέφαλο που του προκαλεί η εξίσωση που θέλει να λύσει για τα ψηφοδέλτια, καθώς είναι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμα πού θα πολιτευθούν (κυρίως για τα κεντρικά στελέχη). 

Στα κεντρικά πρόσωπα τα οποία δεν έχει επισημοποιηθεί το που θα δώσουν τη μάχη του σταυρού ανήκουν μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος (πιθανότατα στην Πρέβεζα), η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Δημήτρης Μάντζος (εξαιρετικά πιθανό να είναι υποψήφιος στην Μαγνησία), ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Χρήστος Κακλαμάνης και άλλοι. 

Πριν τις διακοπές του καλοκαιριού υπήρξε και έντονη συζήτηση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο και για το εάν θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός του ότι πυροδοτεί ατέρμονες συζητήσεις, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει και συνθήκες «ανατροπής» του σχεδιασμού που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ για τον εαυτό του.

