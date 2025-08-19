ΣΥΡΙΖΑ: Στις πυρόπληκτες περιοχές ο Φάμελλος – Προτάσεις για μέτρα στήριξης των πληγέντων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Διήμερη επίσκεψη στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αύριο και την Πέμπτη.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική.
Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30πμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας).
Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.
Προετοιμάζοντας την επίσκεψη με σημερινό του άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει την ανάγκη δημόσιων πολιτικών και μιλά για 4 πυλώνες, την πρόληψη, την πυρόσβεση, τα απαιτούμενα μέτρα για την στήριξη των κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Σε ό,τι αφορά την πρόληψη ζητά ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών σε στελέχη, εξοπλισμό και πόρους και προληπτικό πρόγραμμα δασοπροστασίας. Ενώ τονίζει πως «πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών είναι το πόρισμα Goldammer του 2019».
Σε ό,τι αφορά την πυρόσβεση ζητά στελέχωση της Πυροσβεστικής με μόνιμο προσωπικό και σαφές σχέδιο συντονισμού.
Ως προς τα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις φωτιές προτείνει:
Και τέλος, για την αποκατάσταση περιβάλλοντος, διακρίνει 6 προτεραιότητες:
Διαβάστε επίσης:
Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια» (Video)
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης – Tι θα συζητηθεί
Φόβο και πανικό «διαβάζει» στις κινήσεις Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ – Βάζουν μπρος την προετοιμασία για ΔΕΘ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.