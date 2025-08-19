ΣΥΡΙΖΑ: Στις πυρόπληκτες περιοχές ο Φάμελλος – Προτάσεις για μέτρα στήριξης των πληγέντων

Διήμερη επίσκεψη στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αύριο και την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιοανατολική Αττική.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30πμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας).

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Πρόγραμμα 4 πυλώνων για την ανθεκτικότητα έναντι των πυρκαγιών

Προετοιμάζοντας την επίσκεψη με σημερινό του άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει την ανάγκη δημόσιων πολιτικών και μιλά για 4 πυλώνες, την πρόληψη, την πυρόσβεση, τα απαιτούμενα μέτρα για την στήριξη των κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη ζητά ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών σε στελέχη, εξοπλισμό και πόρους και προληπτικό πρόγραμμα δασοπροστασίας. Ενώ τονίζει πως «πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών είναι το πόρισμα Goldammer του 2019».

Σε ό,τι αφορά την πυρόσβεση ζητά στελέχωση της Πυροσβεστικής με μόνιμο προσωπικό και σαφές σχέδιο συντονισμού.

Ως προς τα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις φωτιές προτείνει:

Αποκατάσταση υποδομών κοινής ωφέλειας. Πρώτη αρωγή και εξασφάλιση διαμονής και αξιοπρεπούς διαβίωσης στους πληγέντες. Καταγραφή ζημιών με ενίσχυση της υπηρεσίας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Πλήρης αποζημίωση σε οικοσκευές, επιχειρηματική στέγη, αγροτικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Επιχορήγηση των δήμων για έργα αποκατάστασης και ασφάλειας. Αναστολή των πλειστηριασμών και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες. Στήριξη αγροτών με δομή ανά ΟΤΑ αποζημιώσεων από καταστροφές (ΕΛΓΑ) χωρίς προϋποθέσεις και χορήγηση ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους. Άτοκες μικροπιστώσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες για επανεκκίνηση της οικονομίας.

Και τέλος, για την αποκατάσταση περιβάλλοντος, διακρίνει 6 προτεραιότητες:

Οριοθέτηση καμένων εκτάσεων, άμεση κήρυξη αναδασωτέας και απαγόρευση αλλαγής χρήσης. Αναστολή έργων και διαδικασιών αδειοδότησης έργων στις καμένες εκτάσεις. Στις Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) οι χρήσεις γης και οι όροι διαχείρισης μετά την πυρκαγιά θα καθορίζονται από επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης με αυστηρότερους όρους. Απαγόρευση βόσκησης, θήρας με ενίσχυση των ελέγχων από τις δασικές υπηρεσίες. Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα με μελέτες και ευθύνη των δασικών υπηρεσιών και αξιοποίηση δασικών συνεταιρισμών. Αποκατάσταση δασικού οικοσυστήματος, με προτεραιότητα στη φυσική αναγέννηση. Παρακολούθηση της αποκατάστασης με δημοσιοποίηση στοιχείων προόδου ανά τρίμηνο από τις δασικές υπηρεσίες. Όλα τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη, με βάση τις μελέτες, τα έργα και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών και χωρίς ιδιωτικοποίηση της αποκατάστασης.

