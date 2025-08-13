Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

Ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, σε δήλωσή του διερωτήθηκε για το «πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο» και «όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε».

Την ίδια ώρα η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα με το κύριο πρόβλημα να εντοπίζεται στον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα. Ήδη έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί καθώς επίσης και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο.

Ο Κώστας Πελετίδης, βρίσκεται στο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου. «Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται», ανέφερε.

«Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», κατέληξε στη δήλωσή του.

Καταγγέλλει κρατική αδράνεια και ανεπαρκή εναέρια μέσα

Τα ίδια επί της ουσίας δήλωσε και σε ξεχωριστή του δήλωση στο Open, έξω από το Καραμανδάνειο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επικρατεί κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας κρατική αδράνεια και ανεπαρκή εναέρια μέσα.

Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει μερική εκκένωση τόσο στο Καραμανδάνειο όσο και στο Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.

Πελετίδης: «Φωνάζουμε, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε σωστά η φωτιά»

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φωνάζουμε, είμαστε σε μια κινητοποίηση, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε σωστά η φωτιά».

Ανέφερε πως οι επίγειες δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά η έλλειψη εναέριων μέσων δυσχεραίνει την κατάσταση.

Η κυβέρνηση δηλώνει πως δεν υπάρχουν αρκετά μέσα για να καλυφθεί όλη η Ελλάδα, κάτι που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν πως οι προτεραιότητες δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες του λαού.

Ο Δήμαρχος που είναι αντιμέτωπος με την πύρινη λαίλαπα δήλωσε: «Οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ή, όπως λένε, δεν έχουν τα μέσα. Πόσα μέσα είναι στον αέρα; Δεν μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν τα προμηθευόμαστε.

Βλέπουμε ότι τα μέσα που είναι στον αέρα δεν μπορούν να καλύψουν τη χώρα της οποίας οι πόροι, δυστυχώς, δίνονται για άλλα πράγματα και όχι για να έχουμε τον εξοπλισμό και ειδικά τα εναέρια μέσα που χρειαζόμαστε.

Έχουν άλλες προτεραιότητες και το κόστος/ όφελος που έχουν στο μυαλό τους δεν κουμπώνει με το όφελος του λαού μας».

