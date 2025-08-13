Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

«Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Αυτό διαμηνύει σε δηλώσεις του από την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) της Πάτρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος επισκέφθηκε εκτάκτως σήμερα την πόλη προκειμένου να ενημερωθεί για τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα.

Στις δηλώσεις του σημείωσε με έμφαση ότι η φωτιά καίει συνοικίες του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, τονίζοντας ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι για «πρωτόγνωρη κατάσταση» που δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή της Αχαΐας. Και για μια ακόμη φορά εγκάλεσε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι με τις πολιτικές της επιλογές να μην επενδύει στην πρόληψη, αλλά στους «υπερεξοπλισμούς».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Χαρίτση μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και την ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας:

«Βρισκόμαστε εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Η καταστροφή είναι μεγάλη.

Η καταστροφή σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες και βεβαίως στην ίδια την περιοχή της Αχαΐας. Και πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια φωτιά σε απομακρυσμένους οικισμούς. Έχουμε να κάνουμε με μια πυρκαγιά η οποία καίει και συνοικίες του ίδιου του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Πάτρας.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική, στους εποχικούς πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μεγάλη, την άνιση μάχη απέναντι στη φωτιά για να σωθεί ο τόπος, να σωθεί η περιοχή.

Και βεβαίως δύναμη και κουράγιο στους κατοίκους που βλέπουν, όπως με ενημέρωσαν και πριν από λίγο, μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή της Αχαΐας. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών.

Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι η κυβέρνηση επέλεξε Απρίλη μήνα να διώξει 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλίσει νέα Canadair μέχρι το 2028. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε ιδιωτικές εργολαβίες και όχι σε έργα στήριξης των υποδομών και της ανθεκτικότητας των περιοχών.

Και βεβαίως πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε και σε στρατηγικά ερωτήματα. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο του κράτους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κλιματικής κρίσης, που έχουν να κάνουν με το αν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στρέφεται γύρω από τις εξορύξεις, οι οποίες επιδεινώνουν και επιτείνουν τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, είναι κάτι το οποίο αποτελεί το μέλλον της περιοχής.

Ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν θα στηρίξουμε την ανθεκτικότητα, αν θα στηρίξουμε την πυρόσβεση, αν θα στηρίξουμε την Πολιτική Προστασία ή αν θα επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια μόνο στους υπερεξοπλισμούς, όπως κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε τα πράγματα κατάματα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεύτερη μέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές»

Στην Αχαΐα ο Στέφανος Κασσελάκης: «Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο πρωθυπουργός – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές