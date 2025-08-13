search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 14:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 12:47

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο πρωθυπουργός – Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις πυρκαγιές

13.08.2025 12:47
mitsotakis_politikis-prostasias_1308_1920-1080_new

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε νωρίτερα το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Εκεί, προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Στη διυπουργική – διακλαδική σύσκεψη στο Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν: ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Ανιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Στην Πάτρα μεταβαίνει ο Χαρίτσης – Επίσκεψη και στη ΒΙΠΕ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

Νέα Αριστερά για φωτιές: Μέτρα πρόληψης άμεσα και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος – Οι φωτιές δε σβήνονται με κούφιες υποσχέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

wednesday_season2_1007_1920-1080_new
MEDIA

«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:59
zelensky_1308_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

wednesday_season2_1007_1920-1080_new
MEDIA

«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

1 / 3