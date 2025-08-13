Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκτάκτως ο Μητσοτάκης

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την χώρα.

Παράλληλα το μεσημέρι αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

