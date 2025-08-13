search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.08.2025 10:19

Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκτάκτως ο Μητσοτάκης

13.08.2025 10:19
Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την χώρα.

Παράλληλα το μεσημέρι αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

odigisi-aeras
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε με αέρα

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

1 / 3