Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και μέρα μεσημέρι, επισημαίνει με ανάρτησή του στο Χ, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης, πως δεν έχει προχωρήσει στα μέτρα που έχει εξαγγείλει.

Ο κ. Δούκας τονίζει χαρακτηριστικά: «Βλέπετε δύο φωτογραφίες. Μάλιστα, η μία είναι από υποστηρίκτρια της κυβέρνησης. Δύο μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χειρότερη. Ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε».

pic.twitter.com/2kDhWPhDUZ — Haris Doukas (@h_doukas) August 12, 2025

