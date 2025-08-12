Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και μέρα μεσημέρι, επισημαίνει με ανάρτησή του στο Χ, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης, πως δεν έχει προχωρήσει στα μέτρα που έχει εξαγγείλει.
Ο κ. Δούκας τονίζει χαρακτηριστικά: «Βλέπετε δύο φωτογραφίες. Μάλιστα, η μία είναι από υποστηρίκτρια της κυβέρνησης. Δύο μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χειρότερη. Ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε».
