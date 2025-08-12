search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 17:43

Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

12.08.2025 17:43
XARIS-DOUKAS_1006

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και μέρα μεσημέρι, επισημαίνει με ανάρτησή του στο Χ, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης, πως δεν έχει προχωρήσει στα μέτρα που έχει εξαγγείλει.

Ο κ. Δούκας τονίζει χαρακτηριστικά: «Βλέπετε δύο φωτογραφίες. Μάλιστα, η μία είναι από υποστηρίκτρια της κυβέρνησης. Δύο μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, η κατάσταση με τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται χειρότερη. Ούτε ένα από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν προχώρησε».

Διαβάστε επίσης:

Κίνημα Δημοκρατίας: «Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο, αυτή η κυβέρνηση της «αχαλίνωτης» διαφθοράς πρέπει να φύγει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:41
xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

1 / 3