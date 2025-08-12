search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.08.2025 15:42

Φλώρινα: Συνελήφθησαν 28 αλλοδαπός ναρκέμπορος και ο 29χρονος διακινητής του

12.08.2025 15:42
Διπλό «χτύπημα» πέτυχαν, στη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησαν κοντά στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Επιχειρησε να διαφύγει ο 29χρονος

Αρχικά διαπίστωσαν πως 29χρονος αλλοδαπός μετέφερε παράνομα με Ι.Χ. αυτοκίνητο έναν 28χρονο, ο οποίος στερούνταν τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο 28χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψη και να περάσει πεζός στην Αλβανία.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τα αδικήματα της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, της κατοχής ναρκωτικών και της απείθειας, ενώ κατασχέθηκαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, τρία κινητά τηλέφωνα, 5.550 ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσαν απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ καθώς και βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης σε Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»: Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

ADVERTORIAL

Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ: To UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

LIFESTYLE

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει το Ισραήλ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας

LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

