Φλώρινα: Συνελήφθησαν 28 αλλοδαπός ναρκέμπορος και ο 29χρονος διακινητής του

Διπλό «χτύπημα» πέτυχαν, στη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησαν κοντά στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Επιχειρησε να διαφύγει ο 29χρονος

Αρχικά διαπίστωσαν πως 29χρονος αλλοδαπός μετέφερε παράνομα με Ι.Χ. αυτοκίνητο έναν 28χρονο, ο οποίος στερούνταν τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο 28χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψη και να περάσει πεζός στην Αλβανία.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για τα αδικήματα της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, της κατοχής ναρκωτικών και της απείθειας, ενώ κατασχέθηκαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, τρία κινητά τηλέφωνα, 5.550 ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσαν απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ καθώς και βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Ξεσηκωμός για την άφιξη του «Crown Iris» – «Μπλόκο σε κάθε σχέση του Ισραήλ με την Ελλάδα»

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή