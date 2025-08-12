search
12.08.2025 14:58

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή

12.08.2025 14:58
empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new

Εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε σε υπαίθριο χώρο στην οδό Πρώτης Μαΐου, στη Δροσιά Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο μηχανισμός εντοπίστηκε από πολίτη ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελείται από μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, γκαζάκια και κεριά και παρελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Αμέσως μετά οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ προσήγαγαν ένα άτομο από την περιοχή, που εξετάζεται ως ύποπτος.

