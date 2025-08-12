Ταξιτζής χρέωσε 90 ευρώ για τη διαδρομή Πειραιάς – Λεωφόρος Συγγρού

Ακόμη μία περίπτωση χρέωσης… μαμούθ οδηγού ταξί σε πελάτη του έρχεται στο φως, μετά από καταγγελία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο οδηγός ζήτησε 90 ευρώ για να μεταφέρει τον επιβάτη από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με οδηγό ταξί και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών, καταγγελίες για τέτοια περιστατικά γίνονται σε καθημερινή βάση.

Όπως είπε, υπάρχουν καταγγελίες για εκατοντάδες ευρώ χρέωση για μεταφορά από το αεροδρόμιο, ενώ το ταξίμετρο φέρεται να είναι κλειστό σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το ανέφερε το ρεπορτάζ, αν οι σχετικές καταγγελίες επιβεβαιωθούν, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη.

Οι οδηγοί υποστηρίζουν ότι ζητούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για να βρουν λύσεις σε τέτοια προβλήματα, ενώ προτείνουν να υπάρχει ενίσχυση της αστυνόμευσης, με παρουσία όλο το 24ωρο, σε σημεία όπου το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ροή τουριστών, όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα (Videos)

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Hellenic Train: Απέλυσε 5 εργαζόμενους χωρίς προειδοποίηση – Σε εκδίκηση αποδίδει τις απολύσεις το σωματείο τους