Φωτιές: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – «Γλείφουν» τα σπίτια οι φλόγες στη Ζάκυνθο, δύσκολη η κατάσταση στη Βόνιτσα – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα (Videos)

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, με εχθρό τους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο ενώ φωτιές καίνε και σε Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Πρέβεζα.

Έφτασαν στα σπίτια οι φλόγες στη Ζάκυνθο

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει στις αυλές από τα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα). Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και πλέον έχουν γίνει εκκενώσεις στον Αγαλά και το Κερί.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή και από την Πάτρα.

Με εντολή των τοπικών αρχών εκκενώθηκαν επιχειρήσεις και ξενοδοχεία (στην περιοχή Απελάτι), Η ιδιομορφία του εδάφους είναι τέτοια που δημιουργεί στροβιλισμούς, οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, τα εναέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων και τώρα θα αρχίσουν πάλι τις ρίψεις.

Ακόμα, ένα σπίτι κάηκε, ωστόσο ήταν ακατοίκητο. Κινδύνεψαν πάρα πολλές αγροικίες και σπίτια, τα οποία βρίσκονται μέσα στην αγροτοδασική έκταση.

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, είπε νωρίτερα στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό, είπε ο δήμαρχος.

Πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα, υπόνοιες για εμπρησμό

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται 3 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες στους Νόμους Άρτας και Πρέβεζας, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Ειδικότερα, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται κοντά στις κοινότητες Δαφνωτής Παλαιοχωρίου στα Τζουμέρκα και Αμμότοπου στην Άρτα, καθώς και Γυμνότοπου στον Δήμο Ζητού στην Πρέβεζα.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν οι Δήμοι Αρταίων και Ζηρού με μηχανήματα και υδροφόρες.

Στον Γυμνότοπο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και απειλούνται σπίτια, ενώ λόγω των ανέμων η φωτιά κινείται με ταχύτητα και έφτασε στην Ιόνια Οδό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης και επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Αμμότοπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με το 112 οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αμμότοπου, καλούνται άμεσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών για την ασφάλειά τους.

Προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, διέκοψε προληπτικά την κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη σε δασική περιοχή στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, ισχύει προληπτική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργόμυλου στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Η κίνηση των οχημάτων στα σημεία που έχει διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Άρτας».

Δύσκολη η κατάσταση στη Βόνιτσα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα.

Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».

Η φωτιά μαίνεται στις τοποθεσίες Σωτήρας και Άι Λιας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Η #φωτιά στη Βόνιτσα έφτασε μέχρι την παραλία!

Εκεί που σβήνουν δηλαδή ανεξέλεκτες οι φωτιές τα τελευταία χρόνια αφού έχουν κάψει περιουσίες και έχουμε θρηνίσει νεκρούς όπως προχτές!

⚠️Η #φωτια φτάνει ΤΩΡΑ στα σπίτια!



Telegram: https://t.co/neQFROb7kp#Πυρκαγιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/rA3069eskY — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) August 12, 2025

Στη μάχη έχουν ριχτεί πεζοπόρα τμήματα για να τις αντιμετωπίσουν, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από πυροσβεστικά μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Παλιάμπελα #Βόνιτσα και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Υπόνοιες για εμπρησμό

Την ίδια ώρα σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών του ΠΣ στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες.

Σημειώνεται ότι μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν άλλες δύο.

Ειδικά στην Πρέβεζα έχουν εκδηλωθείς τις τελευταίες μέρες πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία, όπως και στο νομό Ηγουμενίτσας.

Φωτιά και στην Αχαΐα, κοντά σε σπίτια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Εκδόθηκε από το 112 εντολή για απομάκρυνση από τις περιοχές Μοιραίικα Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος και Θεριανό προς την ΒΙΠΕ Πατρών.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 12 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 7 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Επί τόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μέτωπο και στη Λέσβο

Φωτιά σε αστιβιές στην περιοχή της Μονής Λειμώνος ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης και ήδη στο σημείο βρίσκονται 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν και τα δύο αεροσκάφη πετζετέλ που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Η φωτιά έκαψε 5 στρέμματα από χαμηλή βλάστηση, αστιβιές και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Καλύτερη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η εικόνα στην Κεφαλονιά.

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα κοντά στο Αργοστόλι.

Η πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Δαφνό Φωκίδας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε – σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Hellenic Train: Απέλυσε 5 εργαζόμενους χωρίς προειδοποίηση – Σε εκδίκηση αποδίδει τις απολύσεις το σωματείο τους

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Διακοπή της κυκλοφορίας