search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 15:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 13:58

Φωτιές: Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και Αστυνομία

12.08.2025 13:58
fotia_aitoloakarnania_1208_1920-1080_new

Σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις τελευταίες πυρκαγιές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών του ΠΣ στηρίζονται στον μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες.

Σημειώνεται ότι μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν άλλες δύο πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα. Ειδικά στην Πρέβεζα, έχουν εκδηλωθείς τις τελευταίες μέρες πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία, όπως και στο νομό Ηγουμενίτσας.

Διαβάστε επίσης:

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα (Videos)

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Συναγερμός στον Κολωνό: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

vana-mparmpa-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή

usa_national-guard_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης «Ταχείας Αντίδρασης σε Εσωτερικές Ταραχές»

androulakis-vouli-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 15:17
pyrosvestiki-elikoptero-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

vana-mparmpa-new
LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

empristikos-mixanismos_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής – Μία προσαγωγή

1 / 3