Συναγερμός στον Κολωνό: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό, έπειτα από την εξαφάνιση 16χρονης.

Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στις 05/08 με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η 16χρονη την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά και ύψος 1,57.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

