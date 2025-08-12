search
12.08.2025 12:16

Σοβαρό ατύχημα στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

12.08.2025 12:16
LYKABITOS NEW

Σοβαρό ατύχημα με πτώση στο κενό ενός νεαρού τουρίστα από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό, σημειώθηκε σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν στο Λυκαβηττό, υπό συνθήκες που διερευνώνται, και ενώ έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ο άνδρας – κατά τις πρώτες πληροφορίες 25 με 30 ετών, τουρίστας από το εξωτερικό – έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά.

Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας.

