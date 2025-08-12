search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.08.2025 11:12

Νεαρή αρκούδα αναστατώνει χωριά στα ορεινά των Τρικάλων

12.08.2025 11:12
martha-arkouda-arktouros-4
Photo: ARKTOUROS

Από τις αρχές Ιουλίου μέχρι σήμερα έχει αναστατώσει την περιοχή της ορεινής παλιάς Κουτσούφλιανης, στο δήμο Μετεώρων μια νεαρή αρκούδα, η οποία κάνει επιδρομές προκαλώντας ζημιές στα ορεινά ξωκκλήσια της περιοχής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο κ. Χρ. Παπαγιάννης η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται στα όρια των ν. Τρικάλων και Γρεβενών, έχει δεχθεί την επίσκεψη της νεαρής αρκούδας από τις αρχές Ιουλίου και τα αποτυπώματα της έχουν βρεθεί σε αρκετά ξωκκλήσια της περιοχής.

Το νεαρό ζώο προκάλεσε ζημιές σε πόρτες και παράθυρα των ορεινών ναών αδειάζοντας το λάδι που βρίσκεται εντός και αφήνοντας αποτυπώματα, τόσο στους τοίχους όσο και σε εικόνες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι ζημιές αυτές, επιδιορθώθηκαν σε αρκετούς ναούς, όπως είπε ο κ. Παπαγιάννης, αλλά ωστόσο, δεν αποφεύγονται νέες από την προσπάθεια της νεαρής αρκούδας να εισέρθει εντός των ναών.

Πέραν αυτού, βεβαίως έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των επισκεπτών που έχουν συρρεύσει στα γύρω χωριά εν όψει της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, οι οποίοι επ ουδενί δεν θα ήθελαν να έχουν μια τυχαία συνάντηση με το άγριο ζώο.

Για το πρόβλημα έχει ενημερωθεί και το δασαρχείο της Καλαμπάκας, το οποίο χορήγησε δύο πομπούς που δημιουργούν ήχους που απομακρύνουν το ζώο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιάννη, ζημιές έχουν προκληθεί σε πάνω από 10 ξωκκλήσια στα ορεινά των Τρικάλων και των Γρεβενών.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μοναδική λύση για τα θέματα που δημιουργούνται από την παρουσία της νεαρής αρκούδας στην περιοχή είναι η μεταφορά της σε άλλη περιοχή από τους ειδικούς του “Αρκτούρου”.

