ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 15:08
11.05.2026 13:52

Κεραμέως: Έρχεται επέκταση της ψηφιακής κάρτας για τους εργαζομένους – Τι είπε για το Rebrain Greece στο Λονδίνο

Για την εκδήλωση του Rebrain Greece στο Λονδίνο, αλλά και την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μίλησε η Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός Εργασίας αναφερόμενη στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας στο Λονδίνο, είπε πως πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 35 επιχειρηματικών ομίλων.

«Ηρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις για την επιστροφή, για να αναδείξουν αυτές οι εταιρείες σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα.  Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα στοιχεία της Eurostat από το 2010 μέχρι και το 2025 δείχνουν ότι φύγανε 730 χιλιάδες πολίτες και έχουν επιστρέψει 473 χιλιάδες πολίτες ήτοι το 64%. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν, την τελευταία δε χρονιά κατά 20 χιλιάδες περισσότεροι» ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έρχεται σύντομα επέκτασή της.

«Είμαστε προ των πυλών μιας νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας για να προστατεύει εργαζομένους σε όλο των κλάδο της ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδειών άρα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού».

