Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε την Τρίτη, αυτή τη φορά στον Άγιο Στέφανο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

