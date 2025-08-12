search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.08.2025 14:06

Γρηγόρης Θεοδωράκης: Κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο, αυτή η κυβέρνηση της «αχαλίνωτης» διαφθοράς πρέπει να φύγει

12.08.2025 14:06
Με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες για νέα δικογραφία που ετοιμάζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, αυτή τη φορά για τα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναδεικνύει το θέμα και τονίζει πως η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει.

Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Θεοδωράκη:

«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, πριν μετατρέψει τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια.

Λίγο μετά το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Tageszeitung που παρουσίασε το MEGA, που χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη ως «νεκροθάφτη» της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δώσει εντολή να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για τα περίφημα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης.

Κάθε μέρα κι από ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα και μια προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του προηγούμενου σκανδάλου, μέχρι να σκάσει το επόμενο…

Αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης των «αρίστων» του κ. Μητσοτάκη: πελατειακό σύστημα, αχαλίνωτη διαφθορά, θεσμική κατάπτωση.

Δεν αξίζει στην πατρίδα μας αυτή η κυβέρνηση.

Πρέπει να φύγουν πριν μετατρέψουν τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια.»

