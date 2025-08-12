search
12.08.2025 12:12

Το «ευχαριστώ» του διευθυντή του γραφείου τύπου Σαμαρά στα ΜΜΕ, μετά την κηδεία της Λένας

samaras_kidia_lena

Πολύ δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια Σαμαρά μετά τον ξαφνικό χαμό της 34χρονης Λένας, που κηδεύτηκε χθες σε κλίμα οδύνης από το Α’ Νεκροταφείο.

Η οικογένεια Σαμαρά είχε παρακαλέσει να μην υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας και της ταφής και να παραμείνουν κάμερες και φωτορεπόρτερ εκτός της Εκκλησίας, επιθυμία η οποία έγινε σεβαστή από το σύνολο των ΜΜΕ.

Για αυτό και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, εξέφρασε μέσω Facebook τις ευχαριστίες τους στους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και cameramen που σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά για ιδιωτικότητα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και καμεραμέν, οι οποίοι σεβάστηκαν απολύτως την επιθυμία της οικογένειας Αντώνη Σαμαρά για ιδιωτικότητα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους» έγραψε ειδικότερα ο Νίκος Τσιούτσιας.

1
ADVERTORIAL

Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ απόψε στις 22:00

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

fotia_zakinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα

Widow Clicquot_Photo 1
ADVERTORIAL

Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

fwtia_keratea
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

