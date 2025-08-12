Το «ευχαριστώ» του διευθυντή του γραφείου τύπου Σαμαρά στα ΜΜΕ, μετά την κηδεία της Λένας

Πολύ δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια Σαμαρά μετά τον ξαφνικό χαμό της 34χρονης Λένας, που κηδεύτηκε χθες σε κλίμα οδύνης από το Α’ Νεκροταφείο.

Η οικογένεια Σαμαρά είχε παρακαλέσει να μην υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας και της ταφής και να παραμείνουν κάμερες και φωτορεπόρτερ εκτός της Εκκλησίας, επιθυμία η οποία έγινε σεβαστή από το σύνολο των ΜΜΕ.

Για αυτό και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, εξέφρασε μέσω Facebook τις ευχαριστίες τους στους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και cameramen που σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά για ιδιωτικότητα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους συναδέλφους δημοσιογράφους, φωτογράφους και καμεραμέν, οι οποίοι σεβάστηκαν απολύτως την επιθυμία της οικογένειας Αντώνη Σαμαρά για ιδιωτικότητα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους» έγραψε ειδικότερα ο Νίκος Τσιούτσιας.

