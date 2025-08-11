Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;» (photos/videos)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, για να πουν το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, που άφησε αιφνίδια την τελευταία της πνοή, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο Αντώνης Σαμαράς συγκλόνισε με τον επικήδειό του: «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!».

Συντετριμμένος ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Γεωργία.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Λένας, Γεωργία Σαμαρά

Ο αδελφός του Αντώνη Σαμαρά και η οικογένειά του

Στεφάνια έχουν κατακλύσει το χώρο, με αυτό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του να αναγράφει: «Τα λόγια φτωχά…».

Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η σύζυγός του, Βασιλική Μπακατσέλου

Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης. Εκπρόσωπο του και στεφάνι έστειλε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας με τη σύζυγό του

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Ο Γιάννης Ανδριανός

Ο Θάνος Πλεύρης

Η Νίκη Κεραμέως

Ο Παύλος Μαρινάκης

Ο Νίκος Δένδιας

Ο Κώστας Τσιάρας

Η Μιλένα Αποστολάκη

Ο Απόστολος Κακλαμάνης

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο Γιάννης Μανιάτης

Ο Νίκος Σηφουνάκης

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Βίκτωρ Μητρόπουλος

Η Λόλα Νταϊφά

Ο Άρης Πορτοσάλτε

Η Κατερίνα Μονογυιού

Ο Δήμος Βερύκιος

Ο Χάρης Δούκας

Ο Φρέντι Μπελέρης

Ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ο Κώστας Τασούλας

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Ο Μανώλης Μητσιάς

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Ο Βασίλης Κικίλιας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG) η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank) το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

