Έτοιμη να διαχειριστεί την πρόκληση της τηλεοπτικής κάλυψης του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του πρώτου Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί σε τρείς χώρες, και των 104 αναμετρήσεων σε απευθείας μετάδοση, παρουσιάζεται η ΕΡΤ.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συντεταγμένη αεροπορική επιχείρηση διαμοιρασμού ΕΡΤικής αποστολής ενός μίνι «στρατού» δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers και τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται «καθημερινά στα γήπεδα μεταφέροντας τα ρεπορτάζ, την ατμόσφαιρα και τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου», τονίζουν οι της ΕΡΤ.

Στόχος είναι η ΕΡΤ να καλύψει με επάρκεια και εύκολη προσβασιμότητα τις ανάγκες των τηλεθεατών, προσφέροντας, παράλληλα, αποκλειστικά θέματα και ιστορίες από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Εναρμονισμένη με το Μουντιάλ θα είναι και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα εκπέμπει 24ωρη ροή προγράμματος από το Μουντιάλ «κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μεταμεσονύκτιων αγώνων» σημείωσαν τα στελέχη της ΕΡΤ.

Κάλυψη θα υπάρχει και από τα social media της ΕΡΤ, με πρωτογενές περιεχόμενο από τους Χρήστο Ανθόπουλο, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και Δανάη Λουκάκη.

Στα γήπεδα του Μουντιάλ για την ΕΡΤ θα βρίσκονται οι δημοσιογράφοι Γιάννης Καραλής, Τάσος Κολλίντζας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ιωσήφ Νικολάου, Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τραπεζανίδης και Γιώργος Χαϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων, μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο Μπλέτσο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Πολύζο, Χρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

Κάθε μεσημέρι η Χριστίνα Βραχάλη και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας, και κάθε βράδυ ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης, θα μεταφέρουν τον παλμό από τα γήπεδα και θα σχολιάζουν τις αναμετρήσεις μέσα από την «Ώρα Μουντιάλ». Μέσα από την εκπομπή, εξάλλου, οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο εισιτήρια για αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Την αρχισυνταξία και επιμέλεια των εκπομπών της ΕΡΤ θα αναλάβουν οι Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Μίλτος Θεοδοσίου, Κώστας Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Μπότσας, Μιχάλης Πέτκοφ, Δημήτρης Κασαβέτης και Λεωνίδας Κασνέτσης.

Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν, επίσης, και τα ενημερωτικά sites της του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ertnews.gr και ertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ:

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