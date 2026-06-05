search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 09:50

Μουντιάλ 2026: Η ΕΡΤ επενδύει σε ολιστική εμπειρία τηλεθέασης – Από το Βανκούβερ έως την Γουαδαλαχάρα «τα πάντα όλα»

05.06.2026 09:50
ert_mundial_new

Έτοιμη να διαχειριστεί την πρόκληση της τηλεοπτικής κάλυψης του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του πρώτου Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί σε τρείς χώρες, και των 104 αναμετρήσεων σε απευθείας μετάδοση, παρουσιάζεται η ΕΡΤ.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συντεταγμένη αεροπορική επιχείρηση διαμοιρασμού ΕΡΤικής αποστολής ενός μίνι «στρατού» δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers και τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται «καθημερινά στα γήπεδα μεταφέροντας τα ρεπορτάζ, την ατμόσφαιρα και τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου», τονίζουν οι της ΕΡΤ.

Στόχος είναι η ΕΡΤ να καλύψει με επάρκεια και εύκολη προσβασιμότητα τις ανάγκες των τηλεθεατών, προσφέροντας, παράλληλα, αποκλειστικά θέματα και ιστορίες από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Εναρμονισμένη με το Μουντιάλ θα είναι και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα εκπέμπει 24ωρη ροή προγράμματος από το Μουντιάλ «κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μεταμεσονύκτιων αγώνων» σημείωσαν τα στελέχη της ΕΡΤ.

Κάλυψη θα υπάρχει και από τα social media της ΕΡΤ, με πρωτογενές περιεχόμενο από τους Χρήστο ΑνθόπουλοΔημήτρη Θεοδωρόπουλο και Δανάη Λουκάκη.

Στα γήπεδα του Μουντιάλ για την ΕΡΤ θα βρίσκονται  οι δημοσιογράφοι Γιάννης ΚαραλήςΤάσος ΚολλίντζαςΠέτρος ΜαυρογιαννίδηςΙωσήφ ΝικολάουΑλέξης ΣπυρόπουλοςΓιώργος Τραπεζανίδης και Γιώργος Χαϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων, μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο ΜπλέτσοΔημήτρη ΜπουμπουγιατζήΝίκο ΟικονομόπουλοΓιώργο ΠολύζοΧρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.

Κάθε μεσημέρι η Χριστίνα Βραχάλη και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας, και κάθε βράδυ ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης, θα μεταφέρουν τον παλμό από τα γήπεδα και θα σχολιάζουν τις αναμετρήσεις μέσα από την «Ώρα Μουντιάλ». Μέσα από την εκπομπή, εξάλλου, οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο εισιτήρια για αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Την αρχισυνταξία και επιμέλεια των εκπομπών της ΕΡΤ θα αναλάβουν οι Γιάννης ΑναγνωστόπουλοςΜίλτος ΘεοδοσίουΚώστας ΜιχαηλίδηςΠαναγιώτης ΜπότσαςΜιχάλης ΠέτκοφΔημήτρης Κασαβέτης και Λεωνίδας Κασνέτσης.

Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν, επίσης, και τα ενημερωτικά sites της του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ertnews.gr και ertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ:

Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Νίκη τηλεθέασης στα δεκαδικά για το «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (3/6)

CBS: Ο απολυμένος από το «60 Minutes» Σκοτ Πέλεϊ «τα χώνει» σε ιδιοκτησία και διοίκηση – Το θέμα παίρνει διαστάσεις (videos)

Σχεδόν πέντε φορές πάνω η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ την Τετάρτη (3/6) – Όχι δεν είχε Θεία Λειτουργία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap_0804_1920-1080_new
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

LAPTOP_MAN
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σύλληψη 62χρονου με εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

drone-ekriksi-roumania
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα – (Video)

COSMOTE TELEKOM anakyklosi syskevon
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

dendias- papastavrou- siakantaris – santseth – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου κόβει τoν «αέρα» Δένδια, το λάθος Παπασταύρου με το χωροταξικό, η δυσφορία Σιακαντάρη, το επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και το παράδειγμα Σάντσεθ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
eydap_0804_1920-1080_new
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

LAPTOP_MAN
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Σύλληψη 62χρονου με εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Public_Tickets_Ιούνιος_1200x630
ADVERTORIAL

Αγόρασε στα Public τώρα το εισιτήριο σου για τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα

1 / 3