Νίκη τηλεθέασης στα δεκαδικά για το «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (3/6)

Η σειρά μυθοπλασίας του Alpha στην προ prime time ζώνη προγράμματος ήταν μεν ισοδύναμη με την 4η περίοδο του πρώτου της σειράς τελικών της GBL μεταξύ ΟΣΠ-ΠΑΟ, η επικράτησή της όμως κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το ενδιαφέρον της μπασκετικής αναμέτρησης για αρχή ήταν σημαντικό, αλλά από τα δεδομένα της Nielsen για τα δημοφιλέστερα προγράμματα της περασμένης ημέρας, οι «πιέσεις» που αναπτύχθηκαν επηρέασαν ως κάποιο βαθμό. Εξ ου και οι διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των εκπομπών της ημέρας.

Για πρώτη φορά έπειτα από -ποιος θυμάται;- καιρό στο TOP 10 της Nielsen είχε έντονη εκπροσώπηση η ΕΡΤ2Σπορ. Κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας κι έπειτα, όπως και για την ΕΡΤ1, όταν θα αρχίσουν οι απευθείας μεταδόσεις του Μουντιάλ. Στο μεταξύ, νέα ανάλογη εκπροσώπηση της ΕΡΤ2Σπορ αναμένεται και χάρη στον αυριανό -δεύτερο- τελικό.

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