ANT1: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Νίκος Χατζηνικολάου στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω»

Ο δημοφιλής stand up κωμικός, Αλέξανδρος Τσουβέλας, που γεμίζει θέατρα και αμφιθέατρα, έχει τηλεοπτικό «γκελ» και φανατικό ακροατήριο στα FM, θα πάρει θέση απέναντι από τον Νίκο Χατζηνικολάου για να τα πουν στο «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1).

Ο Τσουβέλας μιλά για τη ζωή του, τις δυσκολίες στην αρχή της διαδρομής του, διηγείται ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες που υποδύεται και τις μιμήσεις που κάνει και του χάρισαν αποδοχή, αναγνωρισιμότητα και επιτυχία.

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