search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:07
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 11:49

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

13.08.2025 11:49
fwtia_keratea4

Την πλήρη απουσία προληπτικών μέτρων και τις τραγικές ελλείψεις στις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε προσωπικό και μέσα καταγγέλλει το ΚΚΕ με αφορμή τα πολλαπλά μέτωπα που ξέσπασαν την Τρίτη στην Αχαΐα, αλλά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή τoυ καταγγέλλει επίσης την πολιτική του 112 και των εκκενώσεων, σημειώνοντας πως οι πολίτες παλεύουν με τις φλόγες αβοήθητοι. Τ

ην ίδια ώρα σημειώνει πως στο πλευρό των πολιτών, σε όλα τα μέτωπα, βρίσκονται οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συμβάλλοντας στο έργο της κατάσβεσης και καλεί «όλο το λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιοχής Δυτικής Ελλάδα του ΚΚΕ μεταξύ άλλων αναφέρει:

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα 12/8/2025 σε ΑχαΐαΖάκυνθοΑιτωλοακαρνανίαΚεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών.

Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού.

Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν.

Δυναμώνουν στον τόπο μας τα φαινόμενα (με αποτέλεσμα να μην καίγονται μόνο τα δάση αλλά και νοσοκομεία όπως του Αγίου Ανδρέα), οι πυρκαγιές να απειλούν αστικά κέντρα και την πόλη μας. Τα ακαθάριστα ρέματα, οι καλαμιές να γίνονται προσάναμμα, να μένουν χωρίς συντήρηση το ηλεκτρικό δίκτυοδασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση.

Ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και των δασικών αρχών, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Σήμερα ζήσαμε στην Αχαΐα το φαινόμενο να ξεσπάει πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη, να επεκτείνεται προς τον Αλισσό και την Κ. Αχαγιά και ταυτόχρονα να ξεσπούν δύο πυρκαγιές, μία στην άλλη άκρη της πόλης στο Πλατάνι και μία μέσα στην πόλη στον Γλαύκο.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του «τρεχάτε ποδαράκια μου» του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη.

Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!

Διαβάστε επίσης

Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκτάκτως ο Μητσοτάκης

ΥΠΕΞ: «Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας» – Πειθαρχικές διαδικασίες για τη στάση της πρεσβείας του Λουξεμβούργου για την Γάζα

Δούκας: Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά των ναρκωτικών – «Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodos_aade_louketo
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant της Ρόδου

uefa-new
MEDIA

MEGA: Θα μεταδώσει «ζωντανά» το ματς Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup (Video)

GAVRIIL-SAKELLARIDIS_0704
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σακελλαρίδης για φωτιές: Η κυβέρνηση για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή

tourkos_epixeirhmatias_agnoeitai
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:07
rodos_aade_louketo
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant της Ρόδου

uefa-new
MEDIA

MEGA: Θα μεταδώσει «ζωντανά» το ματς Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup (Video)

GAVRIIL-SAKELLARIDIS_0704
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σακελλαρίδης για φωτιές: Η κυβέρνηση για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή

1 / 3