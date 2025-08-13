ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

Την πλήρη απουσία προληπτικών μέτρων και τις τραγικές ελλείψεις στις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε προσωπικό και μέσα καταγγέλλει το ΚΚΕ με αφορμή τα πολλαπλά μέτωπα που ξέσπασαν την Τρίτη στην Αχαΐα, αλλά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή τoυ καταγγέλλει επίσης την πολιτική του 112 και των εκκενώσεων, σημειώνοντας πως οι πολίτες παλεύουν με τις φλόγες αβοήθητοι. Τ

ην ίδια ώρα σημειώνει πως στο πλευρό των πολιτών, σε όλα τα μέτωπα, βρίσκονται οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συμβάλλοντας στο έργο της κατάσβεσης και καλεί «όλο το λαό της περιοχής να συμμετέχει συντονισμένα στις προσπάθειες κατάσβεσης, να υπερασπιστεί τη ζωή του, την περιουσία του και το φυσικό περιβάλλον».

Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιοχής Δυτικής Ελλάδα του ΚΚΕ μεταξύ άλλων αναφέρει:

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα 12/8/2025 σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και λίγες μέρες πριν στην Ηλεία ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών.

Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά ξεσκεπάστηκαν όχι μόνο τα ψέματα της κυβέρνησης ότι έχει πάρει προληπτικά μέτρα, αλλά μια φοβερή πραγματικότητα σε βάρος του λαού.

Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που σαπίζει, που έχει κάνει εμπόρευμα τη γη μας, το νερό μας, τις ακτές και τα δάση μας. Ένα κράτος που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν.

Δυναμώνουν στον τόπο μας τα φαινόμενα (με αποτέλεσμα να μην καίγονται μόνο τα δάση αλλά και νοσοκομεία όπως του Αγίου Ανδρέα), οι πυρκαγιές να απειλούν αστικά κέντρα και την πόλη μας. Τα ακαθάριστα ρέματα, οι καλαμιές να γίνονται προσάναμμα, να μένουν χωρίς συντήρηση το ηλεκτρικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση.

Ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων στις πυροσβεστικές δυνάμεις και των δασικών αρχών, τόσο σε προσωπικό όσο και μέσα.

Σήμερα ζήσαμε στην Αχαΐα το φαινόμενο να ξεσπάει πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη, να επεκτείνεται προς τον Αλισσό και την Κ. Αχαγιά και ταυτόχρονα να ξεσπούν δύο πυρκαγιές, μία στην άλλη άκρη της πόλης στο Πλατάνι και μία μέσα στην πόλη στον Γλαύκο.

Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του «τρεχάτε ποδαράκια μου» του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη.

Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!

