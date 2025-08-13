Φωτιές: Στην Πάτρα μεταβαίνει ο Χαρίτσης – Επίσκεψη και στη ΒΙΠΕ

Στην Πάτρα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, προκειμένου να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τα μέτωπα της φωτιάς, με φόντο τους υψηλούς καταγγελτικούς τόνους της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης για την παντελή απουσία πρόληψης και την αποδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, γύρω στις 14:30 ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μαζί με τη βουλευτή Αχαϊας Σία Αναγνωστοπούλου αναμένεται να βρεθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) απ’ όπου αναμένεται να προχωρήσει και σε δηλώσεις.

