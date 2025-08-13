search
13.08.2025 00:17

Νέα Αριστερά για φωτιές: Μέτρα πρόληψης άμεσα και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος – Οι φωτιές δε σβήνονται με κούφιες υποσχέσεις

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα, ασκεί με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και «απαιτεί» από την κυβέρνηση στήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος και άμεσα μέτρα πρόληψης.

Εγκαλεί την κυβέρνηση που με τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Γ. Κεφαλογιάννη, προ τριμήνου, έδινε διαβεβαιώσεις ότι η χώρα είναι «θωρακισμένη» έναντι των πυρκαγιών, σχολιάζοντας πως σήμερα όπου υπάρχουν 106 ενεργά μέτωπα σε όλη τη χώρα, αποδεικνύεται ότι η «θωράκιση» σημαίνει «χωριά να εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται, πυροσβέστες να παλεύουν αβοήθητοι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Τρεις μήνες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, από την Κρήτη ότι «μπαίνουμε θωρακισμένοι στην αντιπυρική περίοδο», η χώρα καίγεται σε 106 διαφορετικά μέτωπα, από την Αχαΐα και τη Χίο μέχρι τη Ζάκυνθο, την Άρτα και την Πρέβεζα.

Αυτή είναι η «θωράκιση» της κυβέρνησης: χωριά να εκκενώνονται, περιουσίες και δάση να καταστρέφονται, πυροσβέστες να παλεύουν αβοήθητοι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες με τα ΜΑΤ να χτυπάνε πυροσβέστες, ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση φρόντισε έτσι ώστε περισσότεροι από 600 μάχιμοι και έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες να βρεθούν εκτός.

Η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια, ενώ η πρόληψη, οι προσλήψεις και οι υποδομές μένουν στα χαρτιά.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και απαιτεί άμεσα μέτρα πρόληψης, ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Οι κυβερνητικές φιέστες και οι κούφιες υποσχέσεις δεν σβήνουν τις φωτιές.

