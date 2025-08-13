Φωτιές: Μάχη στη Χίο, πέρασαν στην Άνω Αχαΐα οι φλόγες, κλειστές η νέα και παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση

Τελεταία ενημέρωση: 00:00 Συνεχής ενημέρωση

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, με εχθρό τους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, ενώ φωτιές μαίνονται και σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα και Πρέβεζα και Ζάκυνθο.

Στη Χίο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ακόμα, ωστόσο η πρώτη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών που δεν είχαν τρόπο διαφυγής από παραλίες ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συνεχίζεται και δεύτερη ενώ αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιείται και στην Αχαΐα. Η φωτιά καίει τα πάντα σε ένα μέτωπο άνω των 20 χιλιομέτρων.

Βροχή τα 112

Μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας 12 Αυγούστου ήχησε το 112 και καλούσε του κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα να εκκενώσουν την περιοχή καθώς η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και να μετακινηθούν προς τον Πύργο.

H μόνη ασφαλής διαφυγή είναι προς τον Πύργο Ηλείας, όχι προς την Πάτρα

Υπενθυμίζεται πως η μόνη ασφαλής διαφυγή είναι προς τον Πύργο Ηλείας, όχι προς την Πάτρα καθώς έχει διακοπεί εντελώς η κίνηση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα με σκοπό την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων.

Δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα, ενώ παράλληλα παραμένουν σε ετοιμότητα πλοιάρια του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης.

Δομές φιλοξενίας

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση το νοσοκομείο Χίου. Τη ίδια ώρα αργά το βράδυ της Τρίτης δόθηκε εντολή για εκκένωση των Κέντρων Υγείας σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Hellenic Train: Απέλυσε 5 εργαζόμενους χωρίς προειδοποίηση – Σε εκδίκηση αποδίδει τις απολύσεις το σωματείο τους

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Διακοπή της κυκλοφορίας