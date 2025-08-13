search
13.08.2025 16:14

ΣΥΡΙΖΑ: «Δεύτερη μέρα κόλασης για τους κατοίκους στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές»

συριζα -new

Ανακοίνωση έβγαλε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία για τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών ανά την επικράτεια, τονίζοντας μάλιστα πως για ακόμα ένα καλοκαίρι η εξαγγελίες της κυβέρνησης ΝΔ για ασφάλεια και μέτρα έπεσαν στο κενό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή
που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που πλήττονται, σε όσους επιχειρούν, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας.

Η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων ώστε να τελειώσει άμεσα αυτός ο εφιάλτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των πυρκαγιών βρίσκεται σε
εγρήγορση. Βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών βρίσκονται στο πεδίο στις πληγείσες περιοχές, σε διαρκή ενημέρωση και συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά, οι διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα και θωράκιση από την πλευρά της κυβέρνησης αποδείχθηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, ιδίως στο σκέλος της πρόληψης, και καμία επικοινωνιακή
διαχείριση δεν μπορεί να τις καλύψει.»

