ΒΒC: Μεγάλο ρεπορτάζ για τις φωτιές στη Μεσόγειο – Τι αναφέρει για την Ελλάδα

Τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στις μεσογειακές χώρες ανάμεσα στις οποίες και στην Ελλάδα, λόγω των πυρκαγιών αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ η ιστοσελίδα του BBC. Η χώρα μας φιγουράρει πρώτη στον κατάλογο των πυρκαγιών και στη μάχη που δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι με τις φλόγες.

«Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με αρκετές πυρκαγιές στην Ελλάδα, καθώς ένα καυτό κύμα καύσωνα προκαλεί χάος σε όλη τη νότια Ευρώπη. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότερες από 152 νέες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα – και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενωθεί. Περίπου 4.850 πυροσβέστες συμμετέχουν σε μια πολυμέτωπη μάχη για τον περιορισμό των φλογών».

Όπως σημειώνει το ενημερωτικό δίκτυο, στην Ελλάδα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα τουριστικά νησιά της Χίου και της Ζακύνθου, ενώ αναφέρεται και στις πυρκαγιές στη Δυτική Πελοπόννησο. «Οι φλόγες σάρωσαν την πόλη της Πάτρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα», λέει.

Στη Ζάκυνθο, τονίζουν οι συντάκτες, «τρία ξεχωριστά μέτωπα πυρκαγιάς που εκτείνονται σε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα (9 μίλια) παραμένουν ανεξέλεγκτα. Έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και γεωργικές εκτάσεις».

Τουλάχιστον 13 πυροσβέστες έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες για εγκαύματα και άλλα τραύματα, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο δύσκολες τις επόμενες ημέρες.

«Σήμερα, θα είναι άλλη μια πολύ δύσκολη μέρα, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι πολύ υψηλός», δήλωσε ο Βαθρακογιάννης.

Σκάφη διάσωσης εκκενώνουν τους παραθεριστές που έχουν παγιδευτεί από τις φλόγες που προελαύνουν στη Χίο και οι αρχές έχουν ζητήσει πυροσβεστικά αεροσκάφη από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

