Φωτιά στην Πρέβεζα: «Λύγισε» ο Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα του ΑΝΤ1 – «Η κατάσταση είναι τραγική, κάνουμε τον σταυρό μας» (Video)

Με δάκρυα στα μάτια μετέδωσε το ρεπορτάζ για τη φωτιά που κατακαίει τη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα ο Γρηγόρης Μπάκας, με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, βλέποντας την ιδιαίτερη πατρίδα του να παραδίδεται στις φλόγες.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Το ένα μέτωπο πέρασε από το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά στη λίμνη Ζηρού» περιέγραψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

«Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε: μπαμπά, σήκω φύγε. Πήρε ο πατέρας μου το φορτηγό και έφυγε, όπως και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις τους, έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα… άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για να πάρει ο κόσμος λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο. Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας» πρόσθεσε, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

