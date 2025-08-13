search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:00
13.08.2025 11:26

Φωτιά στην Πρέβεζα: «Λύγισε» ο Γρηγόρης Μπάκας στον αέρα του ΑΝΤ1 – «Η κατάσταση είναι τραγική, κάνουμε τον σταυρό μας» (Video)

13.08.2025 11:26
mpakas-fotia-new

Με δάκρυα στα μάτια μετέδωσε το ρεπορτάζ για τη φωτιά που κατακαίει τη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα ο Γρηγόρης Μπάκας, με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, βλέποντας την ιδιαίτερη πατρίδα του να παραδίδεται στις φλόγες.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Το ένα μέτωπο πέρασε από το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά στη λίμνη Ζηρού» περιέγραψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

«Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε: μπαμπά, σήκω φύγε. Πήρε ο πατέρας μου το φορτηγό και έφυγε, όπως και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις τους, έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα… άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για να πάρει ο κόσμος λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο. Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας» πρόσθεσε, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

tourkos_epixeirhmatias_agnoeitai
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

