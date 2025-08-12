«Κατσικωμένος» στην κορυφαία θέση τηλεθέασης ο Alpha και τη Δευτέρα 11/8

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από τις 21/7 ο Alpha, πλην ελαχίστων ημερών (ίσως και μιας) και μέχρι χθες δεν έχει «κουνηθεί» από την πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων. Η δεν επίδοση του σταθερά κυμαίνεται άνω του 12,5% με εξαίρεση το μερίδιο του περασμένου Σαββάτου (11,9%).
Στο Δευτεριάτικο ράλι κατάφερε επίδοση 13,3% κι διαμόρφωσε διαφορά από τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 1,6%. Το Mega αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή της ημέρας και ήταν το άλλο κανάλι που εμφάνισε διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του μερίδιου του.
Ο ΣΚΑΪ ήρθε τρίτος, προσπερνώντας ΑΝΤ1 και Star. Στην περιοχή άνω του 6% κινήθηκε το Open και το MAK TV να καταφέρνει επίδοση ίδια με εκείνη που είχε εμφανίσει τελευταία φορά στις 12 Ιουνίου.
