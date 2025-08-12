ΕΡΤNews: Στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Λεπτό προς λεπτό θα καλύψει το 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ την ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι κρίσιμες αποφάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο θα παρουσιαστούν έγκαιρα και έγκυρα με την σφραγίδα της ΕΡΤ.

Ο απεσταλμένος του EΡΤNEWS, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, θα μεταδώσει όλες τις εξελίξεις, το διπλωματικό παρασκήνιο και τις αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το διεθνές σκηνικό.

Με ρεπορτάζ και σε βάθος αναλύσεις από κορυφαίους διεθνολόγους και πολιτικούς αναλυτές, το ΕΡΤNEWS, μέσα από έκτακτες ειδικές ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, θα προσφέρει αξιόπιστη ενημέρωση για την ιστορική συνάντηση.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Οι ήρωες της κωμικής σειράς μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;» συστήνονται (Video)

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» – «Μας δείχνουν θυμό»

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ τις δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων ΜΜΕ στη Γάζα