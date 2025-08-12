search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 17:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 16:16

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» – «Μας δείχνουν θυμό»

12.08.2025 16:16
poreia-palaistini-thessaloniki-2

Επικεντρωμένο στην Ελλάδα παραμένει εδώ και μέρες το ενδιαφέρον των ισραηλινών μέσων ενόψει των μαζικών κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της απόφασης να διευρυνθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ήδη από προχθές απεσταλμένοι ισραηλινών τηλεοπτικών καναλιών μεταδίδουν απ’ ευθείας ανταποκρίσεις από το κέντρο τη Αθήνας, οι περισσότερες με φόντο την πλατεία Εξαρχείων, με φόντο παλαιστινιακές σημαίες και γκράφιτι κατά του Ισραήλ.

Οι ισραηλινοί δημοσιογράφοι τονίζουν την απότομη, όπως την χαρακτηρίζουν, αντι-ισραηλινή μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης παρότι όπως τονίζουν, «πολλοί Έλληνες παραδέχονται πως τυχόν μείωση ή διακοπή του τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία».

Ο «χαμένος παράδεισος» της Αθήνας

Στην προχθεσινή πολυσέλιδη εβδομαδιαία της έκδοση, η ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα Γιεντιότ Αχαρονότ χαρακτηρίζει τη σημερινή Αθήνα ως έναν «χαμένο παράδεισο» για τον Ισραηλινό επισκέπτη. «Η άλλοτε αγαπημένη πόλη που άνοιγε την καρδιά της στον ισραηλινό επισκέπτη τώρα του δείχνει το θυμωμένο της πρόσωπο», αναφέρει το δημοσίευμα, παραθέτοντας στη συνέχεια έναν μακρύ κατάλογο με πρόσφατα περιστατικά βίας κατά Ισραηλινών.

Ανάλογο είναι το κλίμα που περιγράφεται και στην ελληνική επαρχία. Ισραηλινοί μεσαίου εισοδήματος που επέλεξαν να ζήσουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια σε χωριά της Λέσβου, περιγράφουν με ζοφερά λόγια την νέα τους πραγματικότητα. Παρότι δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν απόλυτα με τις επιλογές της κυβέρνησης της χώρας τους, αισθάνονται στοχοποιημένοι από ακτιβιστές της Αριστεράς και μία μερίδα τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. «Αντιμετωπιζόμαστε ως απολογητές μίας πολιτικής που στο κάτω-κάτω δεν επιλέξαμε εμείς» θα μπορούσε να είναι η κεντρική ιδέα των διηγήσεών τους.

Οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ συνεχίζονται

Στο μεταξύ, στο ίδιο το Ισραήλ, οι αντικυβερνητικές εκδηλώσεις κατά της πλήρους κατάληψης της Γάζας συνεχίζονται. Χθες βράδυ (9/8) διοργανώθηκε από τους συγγενείς των ομήρων ακόμα μία ογκώδης διαδήλωση στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί απαιτούσαν τον τερματισμό του πολέμου και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά, ισραηλινοί ακτιβιστές εισέβαλαν στο πλατό την ώρα που μεταδιδόταν ζωντανά από τοπικό ιδιωτικό κανάλι το τηλεοπτικό ριάλιτι Big Brother. Φορώντας άσπρες μπλούζες με τη φράση «Να φύγουμε από τη Γάζα», ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε για λίγα δευτερόλεπτα τη στιγμή που οι ακτιβιστές άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά στους αμήχανους τηλεπαρουσιαστές, με τους ανθρώπους της ασφάλειας να προσπαθούν να τους απομακρύνουν από το πλάνο. «Το στούντιο του Big Brother απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από τη Γάζα όπου κρατούνται οι όμηροι και πεθαίνουν χιλιάδες παιδιά από την πείνα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν δείχνουν στον λαό την πραγματικότητα», ανέφεραν οι ακτιβιστές στην ανακοίνωσή τους.

Διαβάστε επίσης:

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ τις δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων ΜΜΕ στη Γάζα

ΣΚΑΪ: Ο Γιώργος Καράβας στην παρουσίαση του ριάλιτι αθλητικών προκλήσεων «Exathlon»

ΕΡΤ: «Happy hour» μακράς διαρκείας οργανώνεται στην ΕΡΤ1 με την προσθήκη της εκπομπής «Νωρίς νωρίς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης σε Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»: Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

COSMOTE-TV_UEFA SUPER CUP_2025
ADVERTORIAL

Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ: To UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση

fotia lakonia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

emma stone
LIFESTYLE

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

gaza_hunger
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει το Ισραήλ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 17:22
adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης σε Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»: Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

COSMOTE-TV_UEFA SUPER CUP_2025
ADVERTORIAL

Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ: To UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση

fotia lakonia 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

1 / 3